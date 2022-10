Gli elettori dell’Oscar si sono divisi sull’assegnazione di onorificenze a Will Smith per l'”emancipazione”

Credito: Apple TV

Attore Will Smith potrebbe aver rallentato la sua carriera con l’assalto televisivo di cui tutti sappiamo, ma il suo film in uscita potrebbe essere una svolta di fortuna. Di recente, il pubblico ha dato un’occhiata Emancipazionee, sebbene sia promettente, coloro che votano per gli Academy Awards non sono così sicuri.

Un nuovo articolo da Il giornalista di Hollywood pubblicato oggi, un sondaggio su dozzine di elettori dell’Oscar sul film in uscita e sulle prospettive di Smith per un altro premio così presto dopo aver schiaffeggiato Chris Rock. Alcuni dicono che vogliono che passi più tempo prima che Smith venga preso in considerazione per qualsiasi cosa, altri hanno concesso l’anonimato affermano che nominare Smith sarebbe uno schiaffo in faccia all’Accademia e, un membro del ramo marketing e pubbliche relazioni dell’organizzazione è andato nucleare con la loro risposta alla domanda, che hanno bisogno solo di quattro parole per riassumere i loro pensieri.

“F—k lui. Quindi, no”.

Altri motivi citati per sostenere potenzialmente il film sulla schiavitù di Antoine Fuqua includono l’essere onesti con gli altri membri del cast e la troupe coinvolti. Altri dicono che il lavoro dovrebbe essere giudicato prima di tutto prima della vita personale di una persona e, un altro membro del ramo marketing e pubbliche relazioni aggiunge che la cosa più importante da fare è vedere il lavoro e poi considerare tutte le cose nel voto.

“Se Apple ritiene di poter prenotare/posizionare/commercializzare correttamente il film per un’uscita nel 2022, allora dovrebbe farlo. Per quanto riguarda il voto per Smith, non posso dire sì o no fino a dopo aver visto il film. Ma se dopo averlo fatto, in attesa ovviamente di una nomination, sento che la sua interpretazione è degna di un Oscar, potrei prenderlo in considerazione. Ma devo ammettere che alla fine della giornata, lo schiaffo sarà preso in considerazione nella mia decisione finale”.

Emancipazione debutterà su Apple TV Plus a dicembre. È basato sulla vera storia di Gordon (AKA Whipped Peter). Gordon era uno schiavo con ampi segni di frusta sulla schiena che divenne il soggetto di una famosa fotografia prima di arruolarsi nell’esercito dell’Unione durante la guerra civile.