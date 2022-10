Gli appassionati di horror si lamentano di un film che quasi sicuramente non hai visto “A Dark Song”

Immagine: Mezzanotte IFC

Uno dei grandi punti di forza del orrore il genere è quanto sia universale e come diversi paesi e culture si avvicinano ad esso. Le isole britanniche e irlandesi hanno avuto una tendenza verso un’incredibile scena indipendente e i fan dell’horror stanno annunciando il loro amore per un film meno noto.

UN Canzone oscura è stato rilasciato con sorprendenti elogi attraverso il Mare d’Irlanda nel 2017, quando ha debuttato in rare proiezioni in tutta la Britannia. Il film horror occulto è stato il debutto alla regia di Liam Gavin, che in seguito ha diretto due episodi di L’ossessione di Bly Maniero.

Gli appassionati di horror si stanno ora godendo la storia contorta, oltre a consigliare film altrettanto spettrali con temi gnostici.

Una canzone oscura segue una madre in lutto che cerca di trovare un modo per comunicare con il figlio morto e rimane intrappolata con un maestro dell’occulto che cerca di trarre vantaggio dalla sua pura disperazione. Protagonista La fine del mondo Steve Oram come cultista e Casa di Gucci Catherine Walker, ha chiaramente lasciato un segno negli spettatori.

Forse il più alto elogio per Una canzone oscura è che gli spettatori non sono in grado di consigliare nulla che si avvicini all’argomento. Una raccomandazione popolare nei commenti è per l’orrore dei filmati trovati taiwanesi Incantesimo.

Una canzone oscura può persino vantarsi di essere uno dei film preferiti di Redditor in assoluto, il che è un elogio eccezionale per un film sul subreddit horror. Non è solo il pubblico ad apprezzare il film con il film irlandese seduto su uno scintillante 90 percento su Rotten Tomatoes.

Gavin vedrà presto un altro merito al suo nome, con il suo prossimo progetto I poeti furiosi attualmente in pre-produzione. UN Canzone oscura è attualmente disponibile per lo streaming su AMC Plus e per il noleggio da Amazon Prime Video.