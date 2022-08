Gli appassionati di horror rilassati condividono i film più spaventosi con un’atmosfera “fredda”.

D’altra parte, alcune persone sosterranno che i film all’interno dell’ombrello dell’horror non emanano mai veramente un’atmosfera “fredda” e sono invece spesso ridicolizzati per violenza, sangue, nudità e linguaggio. Tuttavia, per quegli appassionati elogi dell’horror che credono nell’originalità del genere, specialmente in un anno come il 2022, i film horror forniranno sempre un senso di comodità e divertimento.