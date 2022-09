Gli appassionati di cinema in vacanza prenotano i mondi che vorrebbero visitare

Immagine tramite New Line Cinema

Poiché la bellezza può essere trovata nelle molte tasche della nostra vita quotidiana, il semplice fatto è che la maggior parte delle nostre ore si riduce al mondano e disordinato. Così, ogni volta che ci troviamo di fronte a un buon film, che sia dotato di romanticismo onirico, eccitazione ad ogni angolo o semplicemente un pizzico di fantastico, a volte non possiamo fare a meno di desiderare di poterne far parte tutto.

Naturalmente, c’è il classico enigma di guardare i vantaggi della location immaginaria di un film senza soppesare i pericoli in modo equo (chiunque abbia sognato di andare a Hogwarts probabilmente non ha pensato molto a Dissennatori, orchi e ragni giganti). Ma non ha fermato nessuno prima, e non fermerà nessuno adesso. Essendo stato fermamente morso dal bug della voglia di viaggiare, un gruppo di persone di r/movies sta dichiarando in quali film vorrebbero vivere.