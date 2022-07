“Gli anelli del potere” ti faranno innamorare di nuovo della Terra di Mezzo

tramite Prime Video

Molti fan irriducibili di Tolkien stanno attualmente nutrendo riserve su Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere a causa del suo periodo di tempo e dell’argomento. Ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, questo è essenzialmente un periodo di cui l’autore britannico non ha discusso a lungo, e l’unica cosa che gli showrunner devono continuare sono le appendici per Il Signore degli Anelli si.

Ecco perché gli sceneggiatori, inclusi i produttori esecutivi Patrick McKay e JD Payne, hanno dovuto inventare la maggior parte dei dettagli narrativi, incluso il dialogo tra i personaggi. Perché a differenza Lo Hobbit o Il Signore degli Anellila linea temporale della Seconda Era è per lo più raccontata attraverso piccoli frammenti di fatti, come se si stesse leggendo un libro di storia.

Nonostante quell’ovvio svantaggio rispetto all’adattamento cinematografico di Peter Jackson, gli showrunner si sono sforzati di farlo sembrare la Terra di Mezzo che hai imparato a conoscere e ad amare. Questo è quanto hanno recentemente detto a Entertainment Weekly, che puoi leggere di seguito.

“Ci sentiamo come se stessimo raccogliendo il guanto di sfida che lui stesso ha lanciato. Ci ha dato quello che ci piace dire sono le stelle nel cielo che dobbiamo collegare e disegnare la costellazione”, ha detto JD Payne. Patrick McKay ha fatto eco a quegli stessi sentimenti: “Ha bisogno di sentire come ti senti quando sei nella Terra di Mezzo, ha bisogno di coinvolgerti e farti innamorare nel modo in cui ti innamori di quei libri”.

I guardiani più accaniti potrebbero aver bisogno di qualcosa di più per creare questo nuovo adattamento live-action. Fortunatamente, succede proprio che il primo trailer completo per Gli anelli del potere anche oggi è in calo, quindi resta sintonizzato per ulteriori informazioni sulla versione di Amazon della Terra di Mezzo e del mondo di Arda.