“Glass Onion” invoca Taylor Swift per celebrare l’inaspettato crossover “Among Us”.

Nel caso in cui tu faccia parte di un pubblico molto di nicchia di Tra di noi giocatori la cui serie di film preferita è Coltelli fuori e il cantante preferito è Taylor Swift, abbiamo quello che fa per te.

L’account Twitter ufficiale di Coltelli fuori Continuazione Cipolla Di Vetro ha scelto il perfetto riferimento a Taylor Swift per celebrare la loro nuova collaborazione con il popolarissimo gioco multiplayer di deduzione Tra di noi.

L’account citava l’iconica frase del ritornello dell’ultimo singolo n. 1 di Swift, “Anti-Hero”, ma sembra un po’ suscettibile: “Sono io ciao, sono l’impostore, sono io”.

La collaborazione viene dopo Cipolla Di Vetro incluso Tra di noi in una scena esilarante ambientata durante i tempi della pandemia, che il regista Rian Johnson ha deciso di scrivere nella narrazione del film. In esso, l’astuto detective di Daniel Craig, Benoit Blanc, può essere visto mentre fa il bagno mentre gioca a Among Us in una videochiamata con una compagnia costellata di star come Kareem-Abdul Jabbar, Stephen Sondheim, Natasha Lyonne e la defunta Angela Lansbury.

In quanto impostore, Blanc non è impressionato dal gioco poiché uccide un altro giocatore mentre cerca a malapena di nascondere il fatto. Fortunatamente per lui, un vero mistero di omicidio lo trascina presto fuori dalla noia del blocco.

Se ci pensi, questa collaborazione è piuttosto geniale, dato questo Tra di noi i giocatori saranno ora in grado di incanalare l’iconico detective dell’omicidio mentre cercano di scoprire chi sia il colpevole nel loro stesso mistero.

Per quanto riguarda Taylor Swift, dovremo solo sperare che questo riferimento subdolo possa significare che sarà nel terzo Coltelli fuori mistero come parte dei leggendari cast del franchise. Il film di Swift del 2022 Amsterdam condivide alcuni dei misteri dell’omicidio e degli elementi stravaganti del franchise di Johnson, quindi sappiamo già che sarebbe perfetta.

Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello è nelle sale ora e arriva su Netflix il 23 dicembre.