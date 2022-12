Caricamento dati JustWatch…

Glass Onion è buono come Knives Out? Guardiamo il sequel di Netflix molto divertente, lo confrontiamo con l’originale e ci immergiamo profondamente in tutti quei cameo!

Direttore Rian Johnsonè il sequel del suo mistero molto divertente del 2019 Coltelli fuori è esattamente ciò che dovrebbe essere l’evasione dallo studio. Hai un cast di grandi nomi con una panchina profonda. Una sceneggiatura intelligente e meravigliosamente costruita, che sembra essere molto divertente e molto divertente. Ma hai bisogno di vedere l’originale per goderti il ​​sequel? Diamo un’occhiata e confrontiamo i due film!

Hai bisogno di vedere Knives Out prima Cipolla Di Vetro?

Assolutamente no, ma dovresti. Come mai? Sì, Cipolla Di Vetro è una storia a sé stante e vedere l’originale di Rian Johnson può darti un assaggio, una sensazione e un assaggio dello stile delirante che non solo stabilisce ma infonde in entrambi questi script. Lo spettatore avrà anche un assaggio del perché Benoit Blanc di Daniel Craig è così venerato e famoso, come un moderno Sherlock Holmes. Tuttavia, Cipolla Di Vetro è come leggere una puntata dei grandi giallisti moderni come Child, Crais o Connelly. Potresti leggere quasi tutte le loro serie popolari per iniziare. Ti consigliamo quindi di iniziare dall’inizio.

Glass Onion è un bel film?

Se leggi la mia recensione per Ready Steady Cut, ho chiamato Cipolla di vetro: un mistero a colpi di coltello –

“Incredibilmente divertente e l’equivalente più simile a un grande romanzo giallo che un film originale può ottenere. La miscela perfetta di scrittura, regia e produzione senza dimenticare le regole cardinali di un grande mistero. Stabilisci un buon personaggio, un’ambientazione e una trama intriganti e una conclusione soddisfacente che dia al pubblico la possibilità di risolvere l’enigma da solo. Con le uova di Pasqua di Knives Out in abbondanza, ti divertirai un mondo al cinema con questo.

di Rian Johnson Cipolla Di Vetro attualmente detiene un tasso di approvazione del 93% su 237 recensioni su Pomodori marci. Il consenso della critica recita:

“Glass Onion: A Knives Out Mystery riporta Benoit Blanc per un altro mistero selvaggiamente divertente completato da un cast eccezionale.”

Se stai cercando alcuni critici coraggiosi in piedi da soli sulla loro ipocrita collina, Candice Federico del Huffington Post ha detto il seguito “Crea un’esperienza visiva profondamente vuota. Anche se mi diverto Il Financial Times’ Il gioco di parole di Danny Leigh, “Johnson è chiaramente più solleticato dagli Who che dai Dunnit. Una volta arrivato, il vero caso di omicidio viene trattato come un lavoro ingrato.“

Glass Onion è buono come Knives Out?

L’originale Knives Out detiene attualmente un incredibile tasso di approvazione del 97% su 474 recensioni. Il consenso della critica recita:

“Knives Out affina i vecchi tropici del mistero dell’omicidio con un’uscita di suspense acutamente assemblata che fa un uso brillante dell’ensemble stellare dello sceneggiatore-regista Rian Johnson.”

Ready Steady Cut chiamato Knives Out –

“Il miglior tipo di piacere per la folla; uno intensamente sintonizzato sull’attuale movimento politico e sul far aprire il cuore al pubblico e guardare i sistemi crudeli che lo circondano senza mai dimenticare di raccontare una storia elettrizzante. La fine del film culmina in un’inquadratura finale quasi perfetta come qualsiasi cosa io abbia visto tutto l’anno e mi ha lasciato sorridere per ore dopo.

E molto raramente fanno sequel, oltre a eccezioni come L’impero colpisce ancora, Il Cavaliere Oscuro, o Top Gun: anticonformista, mai superare l’originale. Knives Out aveva un cast ancora più grande e una trama più complessa, ma puoi definire il sequel più divertente e ancora più divertente.

Chi è il cameo in Glass Onion?

Ci sono cameo in abbondanza Cipolla Di Vetro. Il mio preferito è Ethan Hawke, un uomo di poche parole eppure esilarante e potentissimo dispensatore di un segretissimo antibiotico Covid-19 che è come un singolo solido spruzzo di Binaca. Hai anche lo zoom di Blanc di Craig Angela Lansberry e Steven Sondheim (filmato pochi mesi prima della loro scomparsa). Insieme alla star del futuro veicolo Rian Johnson Peacock Faccia da poker, Natasha Lionee Kareem Abdul-Jabbar.

Hai anche Ugo Grantè un brevissimo cameo come partner di Blanc. Joseph Gordon Levitt, che ha recitato nel miglior film di Johnson Mattonevoci un’invenzione di Bron voci il rintocco orario (questo mi ha persino sorpreso). Serena Williams fa allenamenti “specchio” dal vivo nella palestra di Bron. Infine, Jeremy Renner riceve un grido perché Bron sponsorizza la sua salsa piccante e Jared Leto’s alcolico kombucha.