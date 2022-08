Give Them Wings recensione: un lavoro molto deprimente

Riepilogo

Un’opera cupa di inesorabile disperazione che, nonostante un atto finale leggermente esagerato, ricorda l’età d’oro delle presentazioni dei film britannici.

Questa recensione del film di Give Them Wings non contiene spoiler.

Sean Cronin dirige questo dramma sul lavello della cucina basato sulla vera storia del malato di meningite Paul Hodgson ed è una fetta incrollabile e cupa del cinema britannico che è spesso difficile da guardare nella sua rappresentazione onesta della sofferenza della vita di Paul.

Il film vede protagonista il nuovo arrivato Daniel Watson nei panni di Paul Hodgson, una stella nascente che ha vinto il premio come miglior attore al ‘The Richard Harris International Film Festival per la sua interpretazione di Paul Hodgson disabile. GIVE THEM WINGS è anche co-protagonista della leggenda della musica Toyah Willcox (Quadrofenia, La tempesta) e Bill Fellows (Broadchurch, Abbazia di Downton).

Date loro le ali è diretto dall’attore Sean Cronin, un volto noto, che spesso interpreta cattivi in ​​franchise come James Bond e Missione impossibile. Ha anche diretto storie di interesse umano come il film sulla prima guerra mondiale Undici e Una donna sfortunata. Questo film è un adattamento della pluripremiata autobiografia di Hogson Lato di Flipper.

Il film, ambientato nel 1989, racconta la storia dello straziante viaggio di Paul verso l’accettazione e segue le orme di film come Il mio piede sinistro e Billy Elliot. Vale la pena notare l’ambientazione della fine degli anni ’80, poiché alcune scene sono particolarmente sconvolgenti e potrebbero turbare alcuni spettatori.

Sean Cronin ha detto:Date loro le ali è un film estremamente importante che affronta la discriminazione dei disabili e la capovolge, un film che insegna all’umanità che dobbiamo accettare le persone per ‘quello che sono’ e non per quello che ‘sembrano essere’. Sono stato estremamente onorato di essere stato scelto per portare l’incredibile storia di Paul sul grande schermo”.

Il film in sé è spesso un’opera molto deprimente e, per alcuni, l’incessante disperazione del cast può rendere questo film difficile.

Paul attraversa gli eventi più traumatici durante la durata del film e Daniel Watson offre una performance affascinante. Anche il resto del cast è all’altezza dell’occasione e, come fan della sua precedente carriera, è stato anche meraviglioso vedere Toyah Wilcox tornare sullo schermo.

Cronin dirige la produzione con mano ferma, e questo ha tutta l’estetica giusta per il materiale. Forse qualche tocco in più avrebbe potuto aiutare con lo stile di presentazione di Play For Today, ma nel complesso questa è un’offerta forte.

Se ricordi l’età d’oro delle presentazioni dei film britannici, qui troverai molto di cui divertirti. Mi chiedo se un pubblico più internazionale sarà completamente d’accordo, è una produzione molto britannica e questo si riflette nel DNA stesso del film, e l’atto finale sembra leggermente sopra le righe e tonalmente in contrasto con i due atti precedenti , ma se hai investito abbastanza, probabilmente correrai con esso.

