Giancarlo Esposito conferma i colloqui MCU, i fan discutono Xavier o Magneto

Foto di Jamie McCarthy/Getty Images per il Tribeca Festival

Da quando la Disney ha acquisito la Fox e ha abbandonato i diritti degli X-Men in grembo a Kevin Feige, abbiamo sentito voci che propagandavano Breaking Bad, Meglio chiamare Sauloe Il Mandaloriano preferito Giancarlo Esposito come Charles Xavier o Erik Lensherr.

Mentre i mutanti riavviati sono molto lontani dal tornare sui nostri schermi a pieno regime, la palla ha iniziato a rotolare grazie all’enorme rivelazione fatta nel Signora Marvel finale. Ora che il gene X è stato stabilito come parte del canone del Marvel Cinematic Universe, è solo questione di tempo prima che alcuni dei principali attori inizino a far sentire la loro presenza.

In nessun momento lo scuttlebutt di Esposito ha raggiunto un consenso sul fatto che sarebbe stato o meno il Professor X o Magneto, anche se l’attore ha alimentato lui stesso il fuoco della speculazione rivelando durante una recente apparizione alla convention che non solo ha tenuto colloqui con la Marvel Studios su un ruolo nel franchise, ma ha scelto la polena degli X-Men come suo candidato preferito.

“Quindi, non ho ancora lavorato per la Marvel. Sono stato in una stanza con loro e ho parlato con loro, e per rispondere alla tua domanda, penso che quello che fanno sia sulla falsariga di quel viaggio mitologico di cui ha parlato Joe Campbell, che era un amico di George Lucas che George Lucas ha messo nelle sue storie. Fanno la stessa cosa. Quindi, si è parlato di Magneto, si è parlato del Dr. Freeze, si è parlato di, di chi altro stanno parlando laggiù? Oh, Destino! E c’è il Professor X. Scegline uno? Ho intenzione di scegliere qualcosa che sia un po’ diverso. Andrò a far sapere all’universo che è il Professor X.

Naturalmente, questo è stato tutto ciò che è servito perché il fandom iniziasse a discutere se sarebbe stato meglio o meno come patriarca buono o cattivo dei miti degli X-Men.