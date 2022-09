Get Smart with Money – un film per aiutarti a fare scelte finanziarie migliori.

Riepilogo

Un film documentario forte e informativo che ti farà desiderare di averti insegnato questo a scuola. Sebbene ciò riguardi i casi negli Stati Uniti, ci sono ancora suggerimenti e trucchi su come costruire migliori abitudini di acquisto e ti renderanno più consapevole finanziariamente.

Il film documentario Netflix Get Smart with Money è stato rilasciato il 6 settembre 2022.

I soldi fanno girare il mondo e influenzano ogni aspetto della nostra vita, è il motivo per cui lavoriamo, manipola e forza le nostre scelte da quale casa comprare a quali scuole frequentare e dove mandare i nostri figli. Quindi è ridicolo come non siamo completamente preparati su come usarlo e spenderlo correttamente. Questo è qualcosa che tutti dovremmo insegnare a scuola. Si presume che tutti noi sappiamo come pagare le tasse, capire l’IVA e le tasse e l’importanza del nostro punteggio di credito, nonché come risparmiare, come essere esperti e come non indebitarsi in montagne di debiti. Questo è qualcosa di cui siamo responsabili, che è sia una cosa buona che una cosa cattiva; possiamo costruire noi stessi finanziariamente o rovinarci.

In questo film documentario sullo stile di vita, gli esperti finanziari condivideranno i loro migliori consigli su come spendere meno e risparmiare di più, aiutando le persone che provengono da tutti i diversi background negli Stati Uniti con le loro preoccupazioni e problemi di denaro. Non solo ti insegnano come lavorare e capire il denaro, ti insegnano come spostare la tua attenzione e cambiare il tuo stile di vita. Questa non è una soluzione una tantum, ma molte piccole cose che puoi implementare per darti più libertà finanziaria.

Con una durata di un’ora e trentatré minuti, Diventa intelligente con i soldi affronta singoli casi con consigli pratici su come risparmiare e investire. Gli esperti sono molto simpatici, facili da guardare e da ascoltare. È molto chiaro che vogliono portare positività e integrità finanziaria nella vita delle persone. La loro filosofia di “fare di più” e “risparmiare di più” è tutto per aiutarti a sentirti libero e ad avere più tempo per il tuo benessere personale.

I clienti/le persone che hanno bisogno di aiuto sono onesti, vulnerabili e coraggiosi per averci fatto entrare nelle loro situazioni finanziarie. Mi aspettavo più storie e difficoltà singhiozzanti, con un’enorme svolta, e ho avuto solo un piccolo assaggio di come queste scelte li aiuteranno in futuro. Questa non è una brutta cosa, queste situazioni sembravano molto facilmente riconoscibili e sono sicuro che molti spettatori saranno in grado di entrare in empatia e imparare da queste storie. I clienti spaziano da giovani lavoratori dell’ospitalità, che sognano di essere lavoratori autonomi, famiglie che vivono di busta paga in busta paga, a ex star dello sport professionistico, che hanno speso milioni e si sono ritrovati quasi senza niente. Mostrandoci che tutti, non importa quanti o pochi soldi hai, hanno bisogno di aiuto per le loro spese.

Ciò che è interessante sono le piccole statistiche inserite in tutto, come ad esempio 1 americano su 5 non può permettersi l’assistenza sanitaria, il 44% delle famiglie statunitensi ha perso reddito durante il Covid e come le tue scelte di spesa possono influenzare la tua vita quotidiana.

Mi è piaciuto molto questo film documentario di benessere. È interessante vedere come le persone in difficoltà o incapaci possono essere aiutate e, si spera, avere una svolta positiva e influente su un futuro migliore. L’intero film documentario riguarda l’informazione, la costruzione di conoscenze, la creazione di fiducia e l’aiuto alle persone a capire la loro situazione finanziaria e come migliorarla. Mi ha fatto venire voglia di guardare e ascoltare Martin Lewis, l’esperto di denaro del Regno Unito, che aiuta sempre con problemi finanziari e ti invia e-mail con le ultime occasioni. Poiché questa serie è più rivolta al pubblico statunitense, ci sono ancora suggerimenti e suggerimenti che puoi portare via, adattare e implementare nella tua vita. Anche se significa fare qualche ricerca.

