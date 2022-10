Gabriel Iglesias: Recensione di Stadium Fluffy

Caricamento dati JustWatch…

Gabriel Iglesias: Stadio Fluffy è un enorme speciale che è troppo lungo e una grande mancata accensione per un comico che in genere spara a tutti i costi.

Lo speciale di cabaret Netflix Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy è stato rilasciato il 18 ottobre 2022. Ecco la nostra recensione ufficiale.

Gabriel Iglesias, noto anche come “Fluffy”, recita in cabaret da quando aveva 21 anni. Avanzando di 25 anni, si è esibito davanti a un pubblico tutto esaurito allo stadio dei Dodgers per il suo terzo speciale in piedi, Gabriel Iglesias: Stadio Fluffy per Netflix. Martin inizia lo speciale sulla sedia; se conosci il lavoro di Iglesias, sai esattamente chi è. In seguito, otteniamo un’auto che vola nello spazio (è questa F9) mentre “Anche Sprach Zarathustra, op. 30” suona in sottofondo.

Il palco è enorme (siamo in uno stadio di baseball) e dietro Iglesias c’è un enorme ritaglio del suo logo con due ritagli dei suoi cani. È davvero un’atmosfera incredibile dato che la folla è rumorosa e Iglesias è piuttosto emotivo, tanto per cominciare. Ho amato moltissimo l’apertura e il suo palco è incredibile.

Ho un osso enorme da togliere subito dalla mazza con questo speciale che mi ha infastidito. Ho ascoltato Gabriel Iglesias Il podcast di Kevin Hart qualche settimana fa, e ha raccontato la storia di durante la pandemia, Netflix si era avvicinato a lui per fare uno speciale. Quindi hanno messo in fila tutto per farlo in Texas e, poiché tutti i sistemi erano operativi, Iglesias ha finito con lo stesso COVID, chiudendo tutto. Ora bada bene, l’ho sentito sul podcast di Hart, quindi quando guardi lo speciale, lui racconta la STESSA storia esatta e mi porta subito fuori dallo speciale. Certo, alcuni di voi lo stanno ascoltando per la prima volta, ma non dare il materiale (che la maggior parte non è scherzoso né divertente) se hai intenzione di fare un grande speciale al riguardo.

Un altro grande osso da scegliere è stato il tempo di esecuzione dello speciale. Non sto dicendo che non ti divertirai perché Iglesias è un narratore incredibile, ma una durata di due ore? Dovrai dividerlo in pezzi per finire perché gli alti sono alti, ma i bassi sono bassi. Uno dei minimi più grandi per me è stato Iglesias che parlava della cultura dell’annullamento e di come non si occupa di politica, religione o sport. Tuttavia, nel suo speciale, è piuttosto politico in diversi momenti. Quindi o stai da una parte o dall’altra, ma non annunciare che non parlerai delle cose ma poi parlerai delle cose.

Una delle mie parti preferite dello speciale era parlare di ottenere materiale gratis. Abbiamo tutti fatto qualcosa sui social media in cui tagghiamo un marchio specifico nella speranza che ci inviino qualcosa gratuitamente. Iglesias dice buffamente: “sì, sono ricco, ma è così che rimani ricco”. L’altro pezzo che ho amato è stata la sua storia sull’offesa al pugile Canelo Álvarez. Non era solo il fatto che la storia fosse divertente, ma il modo in cui l’ha scomposta è stato geniale.

Complessivamente, Gabriel Iglesias: Stadio Fluffy è uno speciale che guarderai una volta e te ne dimenticherai una volta terminato. Iglesias fa un ottimo lavoro nel fondere storie e battute, ma a causa della lunga durata, lo speciale ha un impatto enorme su di te. Tuttavia, consiglio leggermente di dare un’occhiata a questo.

