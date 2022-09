Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy recensione

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

L’intero cast ha tentato di fare quello che poteva con la sceneggiatura data, ma c’è semplicemente troppo materiale da coprire in un periodo così breve, anche per rendere questo finale degno di essere visto.

Questa recensione del film Netflix Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy non contiene spoiler.

quando Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar è stato rilasciato, la storia sembrava diventare un po’ confusa con tutti i suoi personaggi. È sempre difficile adattare gli anime al live-action, e loro hanno lottato di nuovo con esso.

Nell’ultimo e nel terzo film della trilogia, Fullmetal Alchemist: L’Alchimia Finale, il fratelli Elric Il lungo e tortuoso viaggio volge al termine in un finale epico mentre affrontano una minaccia ultraterrena a livello nazionale. Le sequenze di combattimento rimangono le stesse e sono state coerenti durante l’intera trilogia. Porta il combattimento in stile anime dell’originale che crea la stessa atmosfera. È frenetico e divertente, ma è anche incredibilmente sdolcinato. Il lavoro con gli effetti visivi non è il massimo e può portarti anche fuori dall’esperienza cinematografica stessa. Alcuni segreti vengono rivelati per concludere questo finale per i personaggi con i quali i fan sono cresciuti in contatto.

In questa puntata finale, sembra che tutto stia andando in pezzi per i personaggi. Ci sono stati alcuni tradimenti sorprendenti e anche alcuni momenti divertenti. Ha dato ai fan della serie tutto ciò che volevano. Anche se l’adattamento non è così forte come il materiale originale, è comunque un finale decente che offre alcuni momenti fantastici. Tuttavia, sembra che questo finale sia pieno di troppe cose per renderlo più grande e migliore del secondo film, ed è qui che vacilla.

L’intero cast ha tentato di fare quello che poteva con la sceneggiatura data, ma c’è semplicemente troppo materiale da coprire in un periodo così breve, anche per rendere questo finale degno di essere visto. Hanno cercato di renderlo coinvolgente, ma ci sono molti personaggi a cui non hanno reso giustizia in questo terzo film.

Cosa ne pensi di Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy? Commenta qui sotto.

LEGGI – Il finale spiegato di Fullmetal Alchemist: L’Alchimia Finale.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato