Fugitivo: recensione del curioso caso di Carlos Ghosn

Fuggitivo: il curioso caso di Carlos Ghosn è un documentario stranamente costruttivo che doveva approfondire i dettagli sull’infanzia, le accuse e la fuga dalle autorità del soggetto.

Il film documentario Netflix Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn è stato rilasciato il 26 ottobre 2022: questa è la nostra recensione ufficiale.

Il caso più curioso del Netflix documentario, Fuggitivo: il curioso caso di Carlos Ghosn potrebbero essere i tentativi palesi del regista di lanciare una chiave inglese nel documentario standard stesso. Chi è questo attore chi Direttore Lucy Blakstad si è presentata? Quella che poi finge di essere una persona per cui ha lavorato Carlos Ghosn? Quindi ci fornisce aggiornamenti in momenti strani senza rima o motivo. Durante questo particolare documentario mi è venuto in mente che è tutto un depistaggio e un gioco di prestigio. Questa è una minima distrazione dal fatto che non viene aggiunto nulla di nuovo alla storia di Carlos Ghosn, anche in 95 minuti veloci.

Tuttavia, è difficile non rendere interessante un documentario sul crimine, soprattutto quando sono coinvolti ricchi signori delle aziende. Il film segue il precedente Carlos Ghosn, CEO di Nissan e Renault, che ha guadagnato milioni e milioni di dollari tagliando i posti di lavoro, gli stipendi e persino le forniture per ufficio ai subalterni. Tuttavia, il suo stipendio è aumentato più del capo della Ford. Mentre sì, ha salvato le aziende e non solo le ha rese solvibili ma estremamente redditizie, lo ha fatto sulle spalle dei suoi dipendenti che hanno assunto un lavoro extra. Molti, soprattutto in Francia, si sono suicidati saltando dalle passerelle all’interno delle sedi aziendali.

Ghosn era un uomo avido ma brillante. Nissan era a un paio di passi dalla chiusura dei battenti prima che arrivasse lui. Quando Ghosn ha voluto fondere le due società dopo 20 anni, sono emersi pugnalate alle spalle, puntare il dito e artigli. Ghosn è stato arrestato e tenuto agli arresti domiciliari in Giappone per cattiva condotta finanziaria. Per quello? Ghosn è stato accusato dall’attuale CEO di Nissan (l’argomento del documentario è stato trasferito al presidente al momento dell’arresto) di aver utilizzato denaro aziendale per uso personale e di aver sottostimato il suo reddito. Apparentemente, non esiste una vacanza di lavoro in Giappone e in Francia.

Dove Fuggitivo: il curioso caso di Carlos Ghosn va storto è che ci vuole troppo tempo per coprire l’ascesa di Ghosn e rimanere al vertice di due grandi case automobilistiche invece di affrontare le questioni più interessanti. Ad esempio, di cosa è stato accusato e dettagliando quell’accusa di frode finanziaria, vera o no. L’altro è la sua fuga, coperta negli ultimi dieci minuti. A seconda di come lo guardi, questo potrebbe aver aggiunto più eccitazione a un pezzo stagnante glorificato o a una campagna diffamatoria.

Quando si tratta del curioso tentativo di fuga di Carlos Ghosn, sembra che otteniamo un’intervista in cui Ghosn spiega perché ha lasciato il Giappone. Accusa il Paese di essere corrotto. Se si guarda al tasso di convinzioni del Giappone, è a uno sbalorditivo 99%. Tuttavia, solo il 37% di tutti i casi arriva in tribunale perché il sistema giudiziario giapponese svolge un processo preliminare completo.

Si può facilmente supporre che Ghosn possa aver avuto paura. Sicuramente sarebbe stato condannato se il caso fosse andato in giudizio in base alle probabilità. Eppure, il suo avvocato afferma davanti alla telecamera che le autorità non avevano abbastanza per condannare quando hanno esaminato le prove. Gli uomini e le donne che Ghosn ha usato per aiutarlo a fuggire hanno avuto problemi legali e sono stati condannati per crimini in seguito, il che risale alla sua stessa storia di persone che lavorano per lui che sono state punite mentre se ne andava pulito.

Il documentario Fuggitivo: il curioso caso di Carlos Ghosn copre poco o nessun nuovo terreno sull’argomento, ma offre uno sguardo approfondito all’ascesa di quest’uomo. Tuttavia, Blakstad non approfondisce mai la fuga, le accuse e l’infanzia di Ghosn. Quel soggetto rivelerebbe cosa ha fatto ticchettare l’uomo. In verità, il documentario ha gli ingredienti, ma è stato necessario più tempo per dare corpo al film per una storia coesa e completa. E ancora, c’è quell’attore stranamente posizionato che ha poco a che fare con la storia che rende l’intera esperienza curiosa.

