{FrightFest} Seguila – Signal Horizon

Quanto lontano ti spingeresti per rimanere rilevante per Internet? Segui lei pone questa domanda difficile, lasciando il posto a una stimolante storia ammonitrice sulla fama e sui confini dei social media.

Proiettato nell’ambito del FrightFest 2022, questo thriller tortuoso della regista Sylvia Caminer segue l’influencer emergente di New York, Jess Peters. Questa eroina digitale è interpretata da Dani Barker, che ha anche scritto la sceneggiatura.

Follow Her’s Jess esplora e sfrutta i nodi delle persone per i contenuti

Un’aspirante attrice che bombarda un’audizione dopo l’altra, Jess ha trovato la sua nicchia come creatrice di contenuti sotto lo pseudonimo di J-Peeps. Il suo formato è semplice, ma non esattamente eticamente valido. Usando telecamere nascoste, filma segretamente incontri inquietanti che ha quando risponde a annunci di lavoro classificati online. Sfruttare i nodi di altre persone per i suoi contenuti ha concesso a Jess una certa popolarità a scapito della sua morale. Ma fa fatica a smettere dato che è così vicina al suo obiettivo: essere nella top ten del sito fittizio di live streaming Live Hive.

Quando suo padre la interrompe, il suo reddito fluttuante e la sua fame di fama la spingono ad accettare concerti più insoliti. Nel suo continuo tentativo di salire sull’Olimpo dei live-streamer, Jess risponde a una pubblicità del misterioso Tom Brady (Le terrificanti avventure di Sabrinaè Luke Cook). Uno sceneggiatore autoproclamato. Questo affascinante australiano ha bisogno di un co-sceneggiatore per finire la sceneggiatura di un thriller erotico “sulla scia di Hitchcock” a cui sta lavorando. Un passo avanti rispetto ai soliti lavori di Jess, questo progetto di scrittura ripaga bene, motivo per cui è più che felice di lasciare New York alle spalle per incontrare il suo nuovo capo in un parco nebbioso e desolato con un servizio scadente. Ignorando tutti i segni più tipici dei film horror, il protagonista segue Tom a casa. Lì, rischia tutto per catturare quello che potrebbe diventare il suo live streaming più popolare.

Un thriller hitchcockiano per l’era digitale

Diviso in tre atti, il film è bollato come un thriller psico-erotico, proprio come il film nel film su cui stanno lavorando Jess e Tom. Aggiungendo al fascino meta della storia, Segui lei si apre con un lungo atto à la Hitchcock, creando un collegamento tra il film che stiamo vedendo e quello che Jess e Tom scriveranno insieme.

Questa lunga prima sezione scava più a fondo nella vita quotidiana di una creatrice di contenuti, mostrando le difficoltà di Jess per sbarcare il lunario e le sue amicizie superficiali con gli altri nel suo settore. Ma è l’atto centrale che fa Segui lei spiccano tra la maggior parte dei film horror sui social media. E non per le sue scene di sesso relativamente addomesticate, più giocose che sexy. Tuttavia, è piacevole vedere una donna dietro la macchina da presa per un thriller del genere, con una sceneggiatura guidata da una donna che capovolge la narrativa della sottomissione.

I ruoli di cattivo e vittima sono continuamente invertiti

Nella sua forma più avvincente, Segui lei segue il drammatico e collaborativo processo di scrittura in cui Jess e Tom si scoprono a vicenda nell’ambientazione spaventosa del suo fienile convertito. Così esteticamente gradevole da poter facilmente entrare in una rivista di design, il fienile si trasforma lentamente in una trappola, rimossa dal resto del mondo sia fisicamente che digitalmente. Da soli e senza alcun servizio, il ruolo del cattivo e della vittima vengono continuamente invertiti poiché il film costringe il pubblico a riflettere sulla responsabilità personale nell’era dell’oversharing digitale.

La brillante regia di Caminer sfrutta al massimo questo spazio autonomo, il luogo claustrofobico ma elegante in cui si svolge il gioco del gatto e del topo tra i personaggi. Nel frattempo, la telecamera del direttore della fotografia Luke Geissbuhler ingrandisce Jess mentre la sensazione a disagio di essere osservata cresce.

Scoprire il motivo di Tom ti terrà con il fiato sospeso, temendo per l’incolumità di Jess e anticipando anche la sua punizione. Dal punto di vista della recitazione, la performance esagerata di Cook nei panni dello sfrenato Tom è al centro della scena. Mentre le dinamiche di potere tra lui e Jess cambiano, diventa evidente che c’è qualcosa di più di quanto non sembri in questo thriller di rapimenti.

Segui lei sorprende il pubblico con un secondo atto

La grande svolta colpisce inaspettatamente, rendendo il film ancora più originale per questo. Non quello Segui lei non include uno sfogo obbligatorio contro gli influencer e le loro vite apparentemente superficiali. Tuttavia, il film offre una rappresentazione più stratificata e complessa di ciò che serve per essere un creatore di contenuti. Il film stimola una conversazione sull’identità e il consenso dei social media, evidenziando quanto sia facile oltrepassare il confine nel regno digitale e quanto sia difficile tornare una volta che sei dall’altra parte.

Dopo che la tensione è stata disinnescata, Segui lei cerca di rianimarlo, culminando il suo omaggio a Hitchcock in un climax che tenta di lasciare il pubblico disturbato. Anche se questo dovrebbe presumibilmente scioccare il pubblico, questo atto finale non è così ben eseguito come si spera e sembra un po’ affrettato, confondendo gli spettatori aggiungendo più elementi al mix. Semplice è meglio, soprattutto quando il resto del film è così ben messo insieme.

Il terzo atto riesce a malapena a rimanere a galla con una serie di colpi di scena in vista della rivelazione finale. Alla fine, la vera natura di Jess viene svelata quando si confronta con il suo passato e il suo futuro, scegliendo virtualmente di essere bloccata in un presente sempre condivisibile. I fotogrammi finali legano questo ingegnoso thriller digitale con un inchino sciolto, concludendo con un dibattito aperto che rimarrà con te per giorni.

