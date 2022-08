{FrightFest} Prossima uscita – Signal Horizon

Partendo da una premessa escatologica, Prossima uscita è un dramma romantico adiacente all’orrore sulla speranza e la responsabilità personale.

Il film di Mali Elfman, che ha ricevuto la sua prima nel Regno Unito al FrightFest, si apre con una scoperta scientifica che potrebbe cambiare la nostra idea di vita e di morte. Life Beyond, uno studio condotto da un’azienda con sede a San Francisco guidata dal Dr. Stevensen (la star della Marvel Karen Gillan), ha risolto una delle più grandi domande dell’umanità, dimostrando che i morti possono essere rintracciati nell’aldilà. Ciò significa che i fantasmi possono indugiare nell’orbita dei loro cari, interagendo con loro e colmando il divario tra questo mondo e l’altro.

Next Exit è un viaggio ricco di dialoghi verso la morte

Questi risultati radicali polarizzano l’opinione pubblica. Mentre alcuni diffidano delle conseguenze etiche della sperimentazione sperimentale in corso di Life Beyond, altri lo considerano un entusiasmante progresso scientifico in divenire, con il libero arbitrio al centro della scena. Mentre il dottor Stevensen è alla ricerca di partecipanti disposti a lasciare questo mondo alle spalle attraverso suicidi indolori per tornare in una forma diversa, Rose (Assenteè Katie Parker) e Teddy (Spuntino di mezzanotte‘ Rahul Kohli) coglie l’occasione per fare qualcosa con le loro vite… e le loro morti.

Il film adotta i tropi delle commedie romantiche per guidare il viaggio di questi due sconosciuti verso la loro destinazione finale. Pochi giorni prima dell’appuntamento programmato per “terminare la loro forma fisica”, Teddy e Rose condividono un’auto a noleggio a New York per attraversare il paese. Quella che inizia come una commedia natalizia al contrario si trasforma in un viaggio attraverso uno stato con un lato dell’esistenzialismo. Durante quelli che dovrebbero essere i loro ultimi giorni sulla terra, i protagonisti si conoscono con riluttanza e affrontano i loro demoni.

Il debutto alla regia di Elfman è un viaggio intrigante e ricco di dialoghi verso la morte. Un’oscura avventura on the road, il film vede Parker e Kohli dominare ogni fotogramma con le loro interpretazioni impegnate come due anime tormentate. Una donna chiusa inseguita dai suoi stessi fantasmi molto tangibili, il comportamento gelido di Rose si scongela lentamente grazie alla disinvoltura e al calore di Teddy. Presentato come un burlone rilassato dall’altra parte dello stagno, usa l’umorismo come meccanismo per far fronte, poiché anche lui sta lottando con il suo passato.

Il film di Mali Elfman usa l’orrore per infondere speranza

Non troverai l’orrore nel modo in cui ti aspetteresti da una storia di fantasmi, ma otterrai qualcosa di diverso e ugualmente sconvolgente tra i tratti sbiaditi della cinematografia eterea di Azuli Anderson. Next Exit fissa un vuoto risucchiante e divorante, che tocca depressione e idee suicide, ma è anche, in definitiva, una celebrazione ostinata dell’essere vivi.

Premiato con il premio per la migliore fotografia al Tribeca Film Festival, Anderson padroneggia l’equilibrio tra luce e oscurità per ritrarre i conflitti all’interno dei personaggi. La fotografia ha una qualità nebbiosa, come se Rose e Teddy stessero già camminando nella realtà sospesa dell’aldilà pur essendo ancora tra i vivi.

Il film include alcuni bellissimi scorci di verità mentre l’intimità si costruisce lentamente tra Rose e Teddy. Al loro meglio quando litigano – sia su chi dovrebbe guidare l’affitto o su questioni più complesse – Rose e Teddy sono due persone che si trovano per pura fortuna nelle circostanze più inopportune.

Questi fari di onestà, tuttavia, sono rari in una sceneggiatura che tende a inclinarsi troppo su caratterizzazioni stereotipate e cliché romantici, a scapito del ritmo del film. Kohli e Parker elevano il materiale con un elemento di crudezza e carisma nelle loro esibizioni, ma alcune battute sono ancora troppo banali per essere digerite e creano un effetto generale di distrazione dalla storia.

Next Exit lascia la vita e la morte alle spalle per raccontare la storia di Rose e Teddy

A causa della sua struttura, il film lascia, inevitabilmente, pochissimo spazio ai personaggi secondari, ma Gillan si sente particolarmente sottoutilizzato nei panni del dottor Stevensen. D’altra parte, Tim Griffin nei panni del veterano John e Rose McIver nei panni della sorella di Rose, Heather (portare il protagonista di iZombie a bordo di un film sulla complessità dell’aldilà è un bel tocco) hanno i loro momenti per brillare.

Nessuno di questi personaggi, nemmeno il prete allegro che Rose e Teddy incontrano nel loro viaggio, ha le risposte a domande così fondamentali. Nonostante la premessa richiede un’indagine approfondita sull’aldilà, Next Exit non scava troppo in profondità nel mistero della vita e della morte.

Anche se diventa più cupo e spaventoso verso la fine, il film non espande mai il suo argomento pesante, preferendo zoomare sul legame mondano dei suoi protagonisti. Sembra che la trama del suicidio assistito sia solo un ulteriore livello narrativo per raccontare la storia di due persone sole che potrebbero aver appena trovato l’amore in un luogo senza speranza. Anche se all’inizio non sapere di più su Life Beyond può frustrare alcuni, non importa se ti affezioni a questi due personaggi.

Next Exit è un debutto imperfetto ma interessante di Elfman, con le sue capacità di regista che superano la sua scrittura. Riesce a catturare la bellezza nell’aria fredda tra i suoi attori principali, suscitando due affascinanti interpretazioni che richiedono di essere viste.

Next Exit uscirà nelle sale americane a novembre.

