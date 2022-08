{FrightFest} Mangiare Miss Campbell – Signal Horizon

Omaggio all’orrore Mangiando la signorina Campbell dà una svolta comica al dramma del liceo con la sua storia cannibale e l’umorismo ironico e politicamente scorretto.

Liam Regan, già dietro la telecamera di Il mio maledetto banjotorna al FrightFest per la prima mondiale del suo ultimo film, un pastiche che piega i generi, consapevole di sé e ricco di riferimenti ai classici cult.

Eating Miss Campbell segue un’adolescente gotica vegana con un appetito insolito

Girato in esterni a Sheffield, nel Regno Unito, il film segue l’adolescente goth vegana Beth Conner (Lyndsey Craine) mentre desidera ardentemente lasciarsi alle spalle i suoi giorni di vita usando una pistola carica. Tranne che lei non ne ha uno.

La vita di questa disillusa disadattata è stata “andata direttamente al video per 17 anni”, dice Beth quando ha rotto la quarta parete del prologo, un espediente narrativo a cui continua a ricorrere per tutto il film. Bloccata in un universo immaginario horror carico di cliché, la protagonista vuole scegliere il proprio genere. Ma sembra che non possa sfuggire al ciclo dell’orrore quando il suo liceo, il liceo un po’ pretenzioso e cricca Henenlotter High, suggerisce un modo sanguinoso per trovare finanziamenti per il prossimo anno.

Sotto il nuovo preside americano Mr. Sawyer (il personaggio di ritorno di Vito Trigo da Il mio maledetto banjo), Henenlotter organizzerà il primo All You Can Eat Massacre e venderà i diritti di streaming alla piattaforma disposta a pagare il prezzo più alto. Chi vince avrà la possibilità di suicidarsi con una pratica pistola carica o di usarla per una sparatoria a scuola.

Nel frattempo, il signor Sawyer non è l’unico americano a venire a Henenlotter. Durante l’assemblea scolastica, presenta la titolare Miss Campbell (Lala Barlow) come nuova insegnante di inglese. Dal momento in cui Beth posa gli occhi sul personaggio simile a Batty Page, il protagonista sperimenta un’attrazione inaspettata, mentre lotta anche con un problematico appetito per la carne umana.

It’s Sex Education incontra Heathers con un tocco di cannibalismo

Una commedia horror satirica, Mangiando la signorina Campbell è troppo caotico per il suo bene. Il film di Regan propone battute sul veganismo e sui nazisti, offrendo anche una forma superficiale di commento sociale sui vincoli patriarcali e sulla violenza sessuale che non tenta di incidere troppo in profondità.

Il film si distingue quando si commenta l’industria cinematografica e la sottocultura dell’horror, come fa Beth in un divertente meta scambio con il regista nei primi minuti. Dopo di che, Mangiando la signorina Campbell si sforza troppo di attirare i fan spingendo i riferimenti in gola, togliendo l’eccitazione dall’individuare connessioni per se stessi.

Invertendo il suo stesso slogan (“La nostalgia è il cancro”), questo film esiste all’intersezione di tropi amati e riconoscibili che si traducono in diverse sottotrame, a volte sopraffacendo la storia principale con un effetto confuso. Dopotutto, scioccare il pubblico fuori dalla sua zona di comfort potrebbe essere lo scopo del film, il figlio d’amore di Netflix Educazione sessuale e erichese il personaggio di Winona Ryder riguardasse solo il mangiare le persone.

Liam Regan dirige un film sulla Troma britannica

Una versione del Troma Team, Mangiando la signorina Campbell è il prodotto del genuino apprezzamento di Regan per quegli orrori brutali, esilaranti e a basso budget. Il co-fondatore di Troma Entertainment Lloyd Kaufman appare in un cameo nei panni del dottor Samuel Weil e funge da produttore, ma è una delle figure chiave dell’horror indipendente che compaiono in questo film.

Dalle regine dell’urlo indie Dani Thompson e Annabella Rich a Laurence R. Harvey di The Human Centipede 2 e 3, che riprende il ruolo di Clyde Toulon in My Blood Banjo, Eating Miss Campbell è una celebrazione rumorosa e campy di B-movies spaventosi.

Attingendo direttamente da commedie adolescenziali come la già menzionata erichecosì come Spacca mascelle, Cattive ragazzee orrore Ragazze della tragedia, Mangiando la signorina Campbell vede Beth contro la Queen Bee della Henenlotter High, la prepotente Clarissa (Emily Haigh) e le sue due accolite, Sabrina (Sierra Summers) e Melissa (Michaela Longden), tutte vestite con giacche color neon degli anni ’80.

Ogni personaggio indossa una sorta di uniforme. Dal tubino nero del protagonista, ispirato ad Addams, con un gigantesco collo a pugnale, ai twee, stravaganti, abiti Wes Anderson dei membri del consiglio scolastico, ognuno sta interpretando un ruolo preciso segnalato dal proprio guardaroba. Mangiando la signorina CampbellI costumi, il trucco e gli effetti pratici esagerati sono una gioia. Insieme alla sua colonna sonora killer, finiscono per rubare la scena in questa cacofonia cinematografica tra stile e sostanza.

Mangiare Miss Campbell non esplora completamente la sua trama cannibale

L’aspetto coerente dei personaggi sembra essere più importante dei loro archi narrativi praticamente inesistenti. Non sarebbe stato male avere una trama di cannibalismo più carnosa (hehe), esplorando la relazione di Beth con i suoi nuovi impulsi, ma il film non va mai davvero lì. La scoperta di sé del protagonista finisce per essere messa da parte in modo che il film possa addentrarsi nell’assurdità di questo mondo surreale e sovvertito in cui il Regno Unito vorrebbe competere con gli Stati Uniti per il numero di sparatorie nelle scuole. Alla Henenlotter, mangiare carne è solo un’altra moda adolescenziale da sanzionare con uno schiaffo sul polso e usata come valore scioccante piuttosto che un modo per esplorare la sessualità e l’identità.

Tra assassini e predatori sessuali, c’è una categoria che compare nel film di Regan: i toelettatori. Gli adulti che fanno sesso con minorenni qui sono donne del tipo convenzionalmente attraente, le loro trame apparentemente soddisfano una fantasia voyeuristica piuttosto che avere un vero scopo per far avanzare la trama.

Mangiando la signorina Campbell è garantito per eccitare i fan dei film di serie B e offendere gran parte del pubblico mainstream. Eppure, la più grande offesa del film è credere che possa girare solo con omaggi e uova di Pasqua. Sicuramente diverte, ma la sua storia fragile viene dimenticata prima che si possa dire “cannibalismo”.

Stefania Sarrubba è una scrittrice di intrattenimento femminista con sede a Londra, Regno Unito. Traumatizzata in tenera età da Pennywise di Tim Curry e dai film di Dario Argento, è cresciuta convinta che l’horror non fosse il suo genere. Fino a quando non ha affondato i denti nei film cannibali con una protagonista femminile. Yum.

