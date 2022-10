Fortune Feimster: recensione di Good Fortune

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Fortune Feimster: buona fortuna potrebbe non essere il miglior stand-up speciale, ma ci si diverte.

La macchina degli speciali comici di Netflix nel 2022 continua: ecco la nostra recensione ufficiale di Fortune Feimster: Good Fortune.

Fortune Feimster ritorna a Netflix per il suo secondo speciale di cabaret per il gigante dello streaming con Fortune Feimster: buona fortuna. Vale la pena dare un’occhiata allo speciale? Immergiamoci.

L’apertura dello speciale è piuttosto semplicistica, con un montaggio di Chicago sullo sfondo con l’intertitolo che cade mentre qualcuno annuncia Fortune sul palco. Quando entra, è il tuo stereotipato sipario su un palco, niente di speciale, ma azzecca il punto. Gli do un solido sei su dieci per l’apertura.

La sua puntata di apertura inizia parlando di come le persone presumono che sia una persona a portata di mano, perché lei è butch. È seguito da una storia di Jason Momoa che in realtà è piuttosto esilarante. Anche se l’intero pezzo inizia un po’ lentamente, il finale vale la ricompensa e ti spinge a voler continuare e sentire di più da Fortune.

Uno dei miei pezzi preferiti dello speciale è stata una lunga conversazione su come lei non sia “la protettrice” della sua famiglia. Era una di quelle cose che sono abbastanza riconoscibili per le persone: quando si tratta di proteggere la propria famiglia, sono disposte a mandare qualcun altro a combattere la battaglia. Sono sicuro che le persone saranno tutte, “devi proteggere la tua famiglia”, ma guarda, a volte la battaglia non vale la pena combattere da solo. Ti chiedo di non condividere questa recensione con la mia famiglia, ma se si tratta di uno squalo contro mio figlio, scusa, ragazzo, lo squalo vince questo. Starò lì e gli urlerò, “non mangiare mio figlio”, ma se pensi che sto entrando in acqua, passa duro. Se stai leggendo e giudicando me, non hai figli.

Se fossi single, la mia app preferita sarebbe Grubhub.

Un’altra cosa divertente è stata il suo abbattere la differenza generazionale tra così tante cose diverse. Dal giocare a dodgeball da bambini allo spelling di tette sul telefono al tentativo moderno di trovare persone su app di appuntamenti, le battute di Fortune erano così riconoscibili, specialmente per la mia generazione.

La fortuna ha una consegna strana, ed è un po’ secca, si può dire, il che a volte può giovare al suo stile con il modo in cui pronuncia le battute. Non ti stupirà con gesti delle mani o espressioni facciali esagerate, ma può portare a termine il lavoro senza tutto. La fortuna conosce i suoi talenti e cosa può fare sul palco e preme il grilletto al momento giusto per fare una battuta tutta sua.

Complessivamente, Fortune Feimster: buona fortuna è uno speciale solido e divertente che potrebbe essere leggermente dimenticabile. Ti divertirai a guardarlo, ma nessuna delle battute rimarrà con te più a lungo di pochi minuti dopo che sarà finita. Tuttavia, consiglio comunque di provarlo.

Cosa ne pensi di Fortune Feimster: Good Fortune? Commenta qui sotto.

Altre storie

Imparentato