(Foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

In notizie che non scioccheranno nessuno, Firenze Pugh sta continuando il suo boicottaggio dei compiti di stampa per Non preoccuparti tesorodato che il film ottiene le prime proiezioni al Festival del Cinema di Venezia.

Il nuovo film di Olivia Wilde potrebbe passare alla storia, ma non per la qualità del film o delle interpretazioni, ma per le elaborate polemiche fuori campo. Le accuse di bullismo hanno afflitto il film prima della sua uscita completa, con Shia LaBeouf che descrive in dettaglio come Wilde avrebbe minato e maltrattato la star Pugh.

Ora si fanno sentire ancora più ramificazioni. Pugh non sarà presente alla conferenza stampa al suo debutto a Venezia, anche se l’attrice può incolpare i conflitti di programmazione. Il Vedova Nera star è attualmente a diverse ore di volo a Budapest per girare Duna: Seconda partee non sarà in grado di atterrare in tempo per Non preoccuparti di Darling pressore secondo Scadenza.

Pugh camminerà ancora sul tappeto rosso, andrà alla proiezione del film, farà opportunità fotografiche: ma è lì che finirà. Pugh tornerà immediatamente a Budapest e lavorerà Duna. Perché non è leggermente sospetto.

Curiosamente, amico Duna star che gira anche a Budapest Timothee Chalamet sarà a Venezia per il suo ultimo film Ossa e tuttoconferenza stampa di Naturalmente, la speculazione suggerisce che la mancata presenza di Pugh potrebbe essere effettivamente dovuta alle controversie dietro le quinte.

Il co-protagonista di Wilde e Pugh, Harry Styles, sarà ancora davanti alla stampa, con Scadenza rapporto che suggerisce che il piano intorno a Pugh era stato escogitato prima che il dramma diventasse pubblico.

Non preoccuparti tesoro uscirà nelle sale il 23 settembre.