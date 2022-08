First Kill’ Star prende in giro una svolta importante

tramite Giocatori Paramount

Uno degli aspetti più intriganti dei film horror è la possibilità che una svolta sbalorditiva venga implementata da qualche parte all’interno delle crepe della trama, che è esattamente ciò che i fanatici dell’orrore possono aspettarsi da Orfano: prima uccisioneil prequel in uscita alla fine della prossima settimana.

Il film horror in uscita servirà come seguito che torna indietro nel passato per arricchire ulteriormente la stravaganza psicologica del 2009 Orfanodove la sinistra Esther e i suoi modi intriganti furono introdotti per la prima volta nel mondo dell’orrore.

Mentre si parla con Vivi con Kelly e Ryan (tramite Entertainment Weekly), la star Julia Stiles – che interpreta la madre adottiva di Esther nel film – ha rivelato che durante la lettura della sceneggiatura ufficiale, la svolta sorprendente del film è ciò che inizialmente l’ha agganciata al progetto e l’ha persuasa a farsi coinvolgere.

“Quando mi hanno inviato la sceneggiatura, c’è una svolta per cui quando sono arrivato al colpo di scena ero tipo, oh, va bene, e ne sono rimasto affascinato. Non me l’aspettavo ed era anche il motivo per cui volevo essere nel film”.

Visto che il primo film ha creato una tendenza per sconvolgenti colpi di scena quando Esther si è rivelato essere una donna adulta piuttosto che una ragazza adolescente, sarà sicuramente interessante vedere come Prima uccisione decide di alzare la posta quando si tratta dell’effetto rug-pull cinematografico. Dall’aspetto del trailer ufficiale, gli stan dell’horror possono senza dubbio aspettarsi una corsa sfrenata di numerosi colpi di scena e momenti imprevedibili.

Orfano: prima uccisione l’uscita è prevista per il 19 agosto.