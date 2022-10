Fantastica recensione Razzennest Fest 2022: stranezza raccapricciante e stravagante

“Non so nemmeno da dove cominciare”, dice un personaggio all’inizio di Razzennest. Mi sento esattamente allo stesso modo quando cerco di spiegare la visione di Johannes Grenzfurthner. Per coloro che non conoscono il suo lavoro precedente, è noto per i bizzarri film sperimentali. Il suo ultimo film presentato in anteprima nella divisione Burnt Ends del Fantastic Fest 2022 è un perfetto esempio di ciò che fa. È un’esperienza assolutamente unica, strana e del tutto toccante. Non posso dire che mi sia piaciuto così tanto perché mi ha strappato formicolio, risate, sbuffi e occhi al cielo. Pensala come una follia ridicola che ti costringe a ridere o rabbrividire nonostante la tua confusione.

Il regista sudafricano Manus Oosthuizen (Michael Smulik) ha più importanza personale che talento reale. È arrivato in uno studio sonoro di Echo Park per registrare una traccia di commento audio con la critica indipendente approvata da Rotten Tomatoes Babette Cruickshank (Sophie Kathleen Kozeluh) per il suo ultimo film Razzennest. Insieme a lui ci sono i membri chiave dell’equipaggio e il suo manager. Non ci vuole molto perché le cose prendano una svolta inaspettata. Quando le persone iniziano a ammalarsi e peggiorano, si ritrovano a cadere in una tana del coniglio che non sapevano esistesse.

Smolik e Kuzeloh catturano ciascuno le stranezze dei rispettivi personaggi. Lui è pomposo, impaziente e prolisso, mentre lei è eccessivamente desiderosa, insicura e disperata di dimostrare il suo valore intellettuale sputando oscuri fatti e storia del film. Entrambi si aggrappano a un’identità che non è mai stata reale e tuttavia è riconoscibile. Giocano sui difetti l’uno dell’altro, dando loro un’assurda normalità che è incredibilmente efficace una volta che le cose si fanno bizzarre.

Babette e Manus sono caricature di registi egoisti e critici altrettanto insopportabili che vomitano slogan accesi e stringhe infinite di iconografia della cultura pop. Ho già incontrato persone come queste. Ma, per quanto ridicoli siano, si sentono reali. Queste sono persone che prendono se stesse e la loro arte troppo sul serio. L’arte è importante, ma non tutto è vita o morte. Entrambi si aggrappano ai loro artifici anche quando le cose iniziano a diventare strane, e amico, diventano strane. Razzennest chiede allo spettatore di usare la propria immaginazione, dando loro un sacco di carburante per il fuoco.

Grezfurthner è impenitente nel suo approccio. È una mente brillante, anche se insolita, che immagina cose che pochi possono immaginare. Il suo ultimo Razzennest è un’esperienza uditiva che si legge come un podcast con riprese video allegate. Pensala come una versione molto oscura di Mystery Science 3000, dove succede qualcosa di terribile a tutti i robot. Il filmato stesso è una raccolta eclettica di immagini della natura, animali e manufatti storici. Non dovrebbe essere inquietante, ma con la follia crescente della traccia audio, le cose diventano strane molto velocemente e sei attratto da un’inquietante cavalcata di grotte maledette e crudeltà.

Sebbene l’orrore derivi esclusivamente dal commento, le immagini che diventano stranamente sincronizzate al tratto rimarranno con te. Il film è così inaspettato che ti senti sbilanciato per tutto il tempo. Immagini non correlate, ordinarie, inaspettate e inquietanti si combinano in un’esperienza unica. È divertente e inquietante allo stesso tempo. Non ti lascia mai rilassare e sistemarti in un solco e si insinua su di te nonostante i tuoi sentimenti iniziali. Il punteggio di Alec Empire mantiene la pressione applicata, rendendoti teso anche prima che ti rendi conto di quanto sei ferito.

Razzennest non sarà per tutti, ma è un trionfo per coloro a cui piace crogiolarsi nei luoghi strani e oscuri dell’insolito. Il film è come la più spaventosa storia di un falò raccontata nel profondo dei boschi. È in parti uguali formaggio e stranezza inspiegabile che non puoi scrollarti di dosso. Grenfurthner ha un talento per prendere le cose più normali e metterle contro di te. Trova tutta la nostra copertura Fantastic Fest 2022 qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

