Fantastic Fest 2022-Tutti bruceranno recensione-L’inferno non ha furia come una madre disprezzata

Pochi film sono così difficili da definire come Everyone Will Burn (Y todos arderán) di David Hebrero. Molti film pubblicizzano che sfocano il genere, ma pochi in realtà lo sono. Il surrealismo lynchiano, le oscure allegorie di Aronofsky e persino le migliori di Shyamalan sono esempi di una vera svolta di genere. Everyone Will Burn è una delizia inaspettata di soap opera melodrammatiche, fantasy infernale e profezia apocalittica. In un mare di film simili, la visione di Hebrero è unica.

Una madre in lutto si prepara a porre fine alla sua vita dopo la morte del figlio. Quindi, una misteriosa ragazza appare come se provenisse dalla Terra stessa. Coperta di fango ed enigmaticamente silenziosa, costringe María José a scegliere una strada diversa. Sfortunatamente, il nuovo percorso la contrappone al suo piccolo villaggio a Leon, in Spagna. La ragazza dà uno scopo a María José, ma sfortunatamente potrebbe annunciare una profezia della fine dei giorni. Mentre i segreti della città vengono svelati, le viscere dell’Inferno si aprono per ingoiare i loro peccati per intero.

Inizialmente con l’intenzione di portare la ragazza arruffata alle autorità, i piani cambiano quando la bambina quasi silenziosa che si fa chiamare Lucia, mostra la capacità di proteggere María José. Invece di procedere con cautela come avrebbe dovuto giustificare la situazione, porta Lucia a casa e alla fine si scatena l’inferno. La città si sforza di arginare la marea maledetta, ma le loro azioni passate rendono María José e l’intera città vulnerabili.

Ognuno ha qualcosa da nascondere in questa piccola città. Alcuni sono semplici come piccole bugie bianche, mentre altri sono spropositati di scorrettezze religiose, e poi c’è il bullismo costante che un ragazzo ha subito che ha portato alla sua morte. Nessuno è innocente in questo Peyton Place spagnolo, dove nessuno ha le mani pulite. Maria Jose è un personaggio complesso che aggira il confine tra volontariamente ignorante, irato e irrimediabilmente disperato.

Il film di Hebrero prende abilmente l’angolo della profezia esagerato e lo capovolge. E se Damien fosse il protagonista? È difficile discutere contro María José e la sua difficile situazione, dato tutto ciò che vediamo in Everyone Will Burn. Questa nuova prospettiva mantiene la storia interessante, ma aiuta anche a sorvolare su alcuni dei ritmi più ridicoli della trama che potrebbero mettere a dura prova la plausibilità. Alla fine, è difficile dire se abbia preso la decisione sbagliata, così la città è impantanata in piccoli litigi, intrighi politici e aspre battaglie per frittelle.

C’è un sottofondo comico, quasi come se una telenovela si trovasse accidentalmente a girare sul set di un film dell’orrore. Tuttavia, piuttosto che sminuire la coesione generale del film, il risultato finale è qualcosa di così unico e fresco che non puoi fare a meno di apprezzarlo. Ci sono momenti scioccanti di violenza punteggiati da umorismo inaspettato e Everyone Will Burn si legge come un grande film maledetto, come Thinner, con sfumature di classici film di possessione.

Macarena Gómez (María José) si lancia con sfrenato abbandono nel ruolo del protagonista, in bilico tra un credente febbricitante e un pessimo attore. La vita non è stata buona con lei. I suoi concittadini sono stupidi stronzi che lasciano più macchie che gentilezza sulla loro scia. Sofía García (Lucia) è efficace come una bambina inquietante che non puoi portare a odiare o abbracciare. Gómez e García sono un grande duo di energia nervosa e potente ambiguità. La coppia bilancia perfettamente la loro dualità. Esibiscono sia un potere appena controllato che una fragile suscettibilità.

I sottotitoli in alcuni punti deludono il film e c’è una corrente sotterranea decisamente non inclusiva sul nanismo che metterà a disagio i nordamericani ma ha senso nel contesto di Everyone Will Burn. Tuttavia, queste scelte schiette ci aiutano a tenerci fermamente, anche se scomodamente, dalla parte di Lucia e María José.

Il lavoro fotografico di Ona Isart fa buon uso del villaggio intriso di colori. Alcuni eccellenti angoli della telecamera dall’alto allungano la stranezza inerente ai film di possessione. È un bel film, anche se in qualche modo confuso, soprattutto perché il film guida verso la sua conclusione. La saturazione del colore ha lo scopo di informare il finale sfida la nostra comprensione di ciò che sta accadendo.

Il lavoro sonoro è particolarmente buono, insinuando su di te con spaventose paure e rumori che inducono ansia. Fanno qualcosa di banale come uno sciacquone inquietante. Le scelte musicali di Joan Vilà tendono al melodrammatico e indicano ciò che sta accadendo. Ci sono alcuni problemi di stimolazione. Le cose si bloccano un po’ quando dovrebbero aumentare, e l’intero film avrebbe potuto essere tagliato di una ventina di minuti, ma la trama è così divertente che perdoni le indiscrezioni.

Presentato in anteprima in Nord America al Fantastic Fest 2022, Everyone Will Burn non dimentica mai il suo lato divertente. Come alcuni dei grandi comici oscuri, Le streghe di Eastwick e Parasite, c’è una meschina cattiveria nelle risate che interpretano bene l’orrore. È un po’ spaventoso, un po’ divertente e più che un po’ drammatico. L’unica cosa che non è è prevista.

Trova tutta la nostra copertura Fantastic Fest qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere.

