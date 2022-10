Fantastic Fest 2022 – The Elderly Review – Atmosfera ben riuscita e raccapricciante

Non una persona di età superiore ai 30 anni non si è preoccupata di invecchiare. Ma, tra i nostri 40 e 50 anni, non siamo solo preoccupati per questo; siamo costretti a prendere un posto in prima fila per la devastazione che alcuni devono affrontare. Per ogni persona che invecchia con grazia, ce n’è una che lotta con la malattia, il dolore e la demenza. Come sottolinea il sottovalutato film sugli squali Deep Blue Sea, l’invecchiamento è una malattia. La nostra paura di indebolirci o diventare incapaci è forte. L’idea che potremmo diventare un peso per le nostre famiglie e perdere l’autonomia è molto reale e terrificante. The Elderly di Raúl Cerezo e Fernando González Gómez prendono quella paura intrinseca e la mescolano con elementi soprannaturali. Immagini di grande impatto e indizi enigmatici dimostrano che invecchiare è la fine del mondo.

Il film in lingua spagnola The Elderly è il tipo di film che ti entra sotto la pelle. Realizzato con cura per creare tensione dai momenti più banali, è un film cerebrale che è più inquietante del tradizionalmente spaventoso. Il film più recente di Cerezo e Gómez, The Passenger, è una bestia diversa. La commedia horror che piega i generi è volgare e stravagante. The Elderly, d’altra parte, fa affidamento sul terrore atmosferico e sulla tensione a combustione lenta per produrre un film sudato e ansioso che ti fa pensare più di quanto non ti spaventi in realtà.

Un’orrenda ondata di caldo sta facendo comportare in modo strano gli anziani. I nonni una volta gentili ora sono aggressivi e inquietanti. È il caldo che mette tutti a disagio? Quando la madre di Mario (Gustavo Salmerón) si suicida il primo giorno dell’evento meteorologico, suo padre Manuel, uno Zorion Eguileor straordinariamente impegnato di The Platform, scivola nella demenza. L’uomo giace a letto mentre la moglie salta dal balcone. Viene fornito un piccolo contesto sul motivo per cui l’ha fatto, ma una spiacevole attenzione alle conseguenze rende chiaro che questo sarà un film scomodo. Il lavoro sonoro è particolarmente buono per creare l’atmosfera per ciò che verrà.

Mario trasferisce Manuel nella casa di famiglia contro i desideri della sua nuova moglie Lena (Gustavo Salmerón), e le cose vanno rapidamente fuori controllo. Quando il calore aumenta, aumenta anche il comportamento strano. Diventa ovvio che Manuel ha problemi che Mario e la sua famiglia non possono risolvere. Dove finisce la responsabilità per coloro che ti hanno cresciuto e dove inizia la cura di tua moglie e del tuo bambino? Mario decide troppo tardi che qualunque cosa stia succedendo a Manuel è al di là delle sue capacità. A peggiorare le cose, sembra che tutti gli anziani della comunità siano stati colpiti.

Gli scrittori Cerezo, Rubén Sánchez Trigos e Javier Trigales dicono molto sul nostro trattamento degli anziani. Attraverso tre generazioni, vediamo come la società vede gli anziani. Alcuni sono disgustati e impauriti, altri provano un tremendo senso di colpa, mentre il terzo li tratta come bambini idealizzati. Ciascuno dei tre punti di vista principali, tuttavia, sembra superficiale. Lena si presenta come un’arpia egoista e Mario ha uno strano punto della trama disoccupato che non va da nessuna parte e non tiene conto della storia. Solo Naia, come l’unico POV giovanile, sembra reale. È ingenua, arrabbiata e miope, come possono essere molti adolescenti. Sfortunatamente, non le è dato molto da fare fino alla fine se non essere giovane.

La narrazione esasperante suggerisce la causa di tutte le stranezze. Messaggi criptici, suppliche febbrili e una canzone decisamente inquietante che sembra essere suonata ovunque contribuiscono alla sensazione generale di follia. Qualcosa vuole il caos e sta guidando verso un’inevitabile eventualità, ma non impariamo cosa sia fino alla fine del film.

L’anziano ti fa sentire caldo e infastidito senza sapere perché. Mette lo spettatore nei panni di coloro che cercano disperatamente di scoprire il pericolo rimanendo fedeli alle loro famiglie. Su è giù e la destra è lasciata in questo posto. Manuel e i suoi simili sono predatori quando dovrebbero essere vulnerabili. Mario vede il comportamento inquietante di suo padre ma si sente troppo in colpa per ascoltare l’avvertimento di Lena. Uno shock a metà rende chiaro che avrebbe dovuto ascoltare Lena. Una scena cruenta estesa è degna di un buon dimenarsi.

La fotografia di Ignacio Aguilar è strutturata e meravigliosa. Tutto è girato in toni pallidi di marrone, grigio e arancione. Scale, tavoli da cucina e bagni sono tutti impigliati in un pallet slavato, che li fa sentire vecchi e consumati. Le ombre prendono vita ovunque, il che rende i momenti inquietanti più efficaci. Le cose non vanno bene in questa città. La luce non penetra nell’oscurità come dovrebbe. Le rughe sono troppo profonde e le facce scarne sono allungate e infossate oltre ogni aspettativa.

Questo film sceglie di costruire lentamente verso qualcosa di grande piuttosto che piccole esplosioni di paura lungo il percorso. Sfortunatamente, un’intensa attenzione alla moderazione impantana il film in alcuni punti. Proprio quando sta per scatenarsi un grande spavento, Cerezo e Gómez si tirano indietro fino all’atto finale che non si può negare. Riesce ad essere intenso ma altrettanto ambiguo come il resto di The Elderly. Per quanto fantastico sia il finale, avrei voluto che ci fosse stata più carne lungo la strada. Il loro impegno per le stranezze ribollenti è stato frustrante nel secondo atto, che comprendeva molte persone in agguato, note strane e poco altro.

L’ultimo atto accende il caldo come è stato segnalato con cartellini che indicano l’aumento della temperatura ogni giorno. È inaspettatamente brutale e vale la pena aspettare. Con immagini durevoli, un bellissimo lavoro di ripresa e alcune interpretazioni impegnate, The Elderly è un film che non dimenticherai.

Trova tutta la nostra copertura Fantastic Fest 2022 qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.