Fantastic Fest 2022 The Antares Paradox Review- Messaggistica fantascientifica emotiva

The Antares Paradox, presentato in anteprima al Fantastic Fest 2022, è il miglior film di fantascienza uscito dal festival e una delle storie più universali di tutti i tempi.

Per gentile concessione di Onirikal Studios

Le storie di una stanza possono sembrare espansive e importanti, come se le implicazioni di ciò che sta accadendo nel minuscolo spazio andassero ben oltre quelle quattro mura. D’altra parte, possono anche sentirsi piccoli e claustrofobici. Questi film sembrano non andare mai da nessuna parte e, al di là dei personaggi sullo schermo, non ci sono conseguenze più significative. Original Unknown del 2036, un thriller fantascientifico con protagonista Katee Sackhoff di Battlestar Galactica, sarebbe una di quelle storie di grande respiro. Un altro potrebbe essere Hitchock’s Rope o Funny Games di Michael Haneke, che, sebbene siano storie in un unico luogo su un insieme chiuso di persone, si sentono come se riguardassero la società nel suo insieme. 10 Cloverfield Lane è una storia enorme ambientata all’interno di un minuscolo bunker. Il paradosso di Antares è un film di vaste implicazioni che racconta una storia ampia da una prospettiva personale.

Alexandra di Adrea Trapat è una scienziata che lavora per un piccolo gruppo SETI in Spagna. Ha dedicato tutta la sua vita adulta e parti della sua infanzia alla ricerca della vita da qualche parte nello spazio. Estratti di interviste posizionati in modo intelligente che chiudono il film rivelano i pensieri più intimi e i conflitti più grandi di Alex. Si sente sola da quando era bambina senza saperlo. Questo diventa evidente da quasi tutte le conversazioni che ha dalla sua stazione isolata. Il suo unico obiettivo è stato quello di trovare un segnale che dimostri che la vita esiste altrove. Crede che questo lavoro sia così importante perché definisce ciò che l’umanità è e potrebbe essere. Ironia della sorte, questa ricerca di quella cosa che potrebbe unirci tutti è la cosa che la strappa alla sua stessa famiglia e ai suoi amici.

In una delle peggiori notti della sua vita, riceve il segnale che stava aspettando da tutta la sua vita professionale. Mentre suo padre giace morente in ospedale, fuori infuria una tempesta. A peggiorare le cose, sta operando con apparecchiature scadute o rotte e il suo unico collega si sta licenziando per un lavoro più retribuito. Con un tempo limitato prima che perda il controllo del satellite, di una sorella devastata e di un programma decimato, le cose sembrano cupe. Potrebbe dover sacrificare tutto ciò che le sta a cuore per dimostrare la sua scoperta.

Il progetto Antares potrebbe riguardare la ricerca della vita al di fuori del nostro pianeta, ma come altri film del suo genere, riguarda davvero il significato della vita. Cosa importa? Sono connessioni con i propri cari? Impegni per la famiglia o il lavoro? I nostri fini giustificano i nostri mezzi quando qualcosa di così rivoluzionario come la vita extraterrestre è sul tavolo? Dovrebbe essere più importante delle preoccupazioni terrene come le malattie e la fame? Trepat è fantastico nel trasmettere quella contraddizione tra pensare che quello che stai facendo è essenziale e difendere le tue scelte anche quando fanno male a te stesso e agli altri. Sente un intenso senso di colpa ma, soprattutto, frustrazione per il fatto che nessuno sembra capire le sue scelte.

Come 2036 Origin Unknown, tutte le interazioni di Alex avvengono tramite chat video e telefonate. Quella distanza significa che stiamo con Alex tutto il tempo. La sua ansia è la nostra. È sottoposta a una tensione tremenda perché una cosa dopo l’altra va storta. Aiuta che il film si svolga mentre il tempo scorre. Sta finendo il tempo e sentiamo la pressione. È un film ben fatto su ciò che ci rende umani; il buono, il cattivo e il brutto. Più strettamente allineato con Contatto o Arrivo, il segnale è semplicemente un catalizzatore per esaminare le verità della vita.

La sorella di Alex, Ana, è una delle uniche relazioni al di fuori del lavoro, ed è tesa. Le sorelle sono credibili. Ana (Aleida Torrent) e Alex sono uniti dal sangue, ma la relazione sembra stanca. Hanno una qualità vissuta che si legge quando litigano, ridono e si esasperano l’uno con l’altro. C’è una storia tra i due che si dispiega in ricordi condivisi che parlano di come ognuno è stato cresciuto e dei risentimenti lasciati dall’infanzia. Ana era la figlia premurosa che ci si aspettava di farsi avanti, ma non è stata incoraggiata intellettualmente, mentre Alex è stata perdonata per il comportamento insensibile e persino egoistico perché era “quella intelligente”. Le decisioni dei genitori modellano chi sono da adulti.

Mentre le pressioni della vita familiare si attenuano, il vento lacera la sua posizione e il tempo svanisce, Alex mantiene salda la sua fede scientifica. Sente una profonda responsabilità verso qualcosa che non ha mai visto oltre la famiglia che può tenere e amare. Ma sfortunatamente, nella sua ricerca della verità universale, ha perso la capacità di guardarsi dentro. Per quanto voglia sapere che non siamo soli, ha dimenticato che alcune di quelle risposte sono proprio di fronte a lei. È una terribile ironia che cresce fino a diventare un crescendo negli ultimi momenti del film.

Il finale frustrerà alcuni. Per coloro che cercano risposte più definitive o una soluzione più speranzosa, non la troverai in The Antares Paradox. Tuttavia, ciò non significa che non sia un film ben fatto. Lo scrittore e regista Luis Tinoco escogita continuamente modi interessanti per girare il volto infestato di Alex. I bip elettronici, i lampeggiamenti e i ronzii dell’apparecchiatura illuminano lo spazio altrimenti noioso e un brano musicale ben posizionato applica le viti sentimentali quando necessario.

A volte il messaggio più essenziale è quello proprio di fronte a te. Il messaggio tranquillo e banale che hai sentito per tutta la vita può essere guardato oltre quando ti muovi ai mulini a vento. Il paradosso di Antares cattura il relitto emotivo provocato da una vita dimenticata. È tempestivo, universale e intimo allo stesso tempo. La vita è fugace. Abbraccia la tua famiglia e guarda un film. Trova tutta la nostra copertura Fantastic Fest qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

