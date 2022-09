Fantastic Fest 2022- Recensione della paura profonda-Divertimento campy clautrofobico

Screengrab del trailer ufficiale

Le inquietanti profondità delle Catacombe di Parigi sono spesso estratte per storie spaventose. Certo, alcuni hanno più successo di altri, ma quando hai un ambiente pronto per l’horror, anche il peggiore dei film è decente. Deep Fear del regista Grégory Beghin e dello scrittore Nicolas Tackian è quel raro esempio di qualcosa di più e meno di quanto ti aspetti. Pensavo di fare un altro film sulle creature sui mostri lasciati a morire nei sotterranei squallidi della città vecchia. L’ho capito, ma invece di un imitatore rimaneggiato e derivato, ho ottenuto un nuovo film sulle creature sui nazisti. È una corsa selvaggia e stravagante che non dimenticherai presto.

Sonia (Sofia Lesaffre), Max (Kassim Meesters) ed Henry (Victor Meutelet) si stanno godendo un’ultima notte insieme prima che le pressioni dell’età adulta si insinuino. Henry presto andrà in campo militare e Max e Sonia sanno che è ora di crescere e unisciti al mondo. Dopo una notte di festa, Sonia li sorprende con un tour delle Catacombe guidato dal nuovo amico e catafilo Ramy (Joseph Olivennes). Il gruppo si mette presto in contatto con un’intera comunità di esploratori urbani e si ritrova alla ricerca di una sezione un tempo distrutta dal pensiero. Quella presunta area e il leggendario Bunker tedesco 717 sarebbero stati annientati durante la seconda guerra mondiale. Sfortunatamente per loro, la verità è più strana della finzione e il male non muore mai.

Per coincidenza, un vecchio bunker tedesco esiste sotto le piattaforme 2 e 3 della Gare de l’Est. È vietato al pubblico, ma alcuni esploratori illegali hanno trovato il pezzo di storia perfettamente conservato. Il rifugio antiaereo fu costruito per metà dai francesi durante la guerra e occupato dai tedeschi. Le pareti sono ricoperte di propaganda nazista.

Deep Fear sovverte in modo intelligente i classici tropi intrecciando elementi di diversi tipi di film horror. Ovvio cenno a terrori sotterranei come The Descent e As Above So Below condividono lo spazio con i grandi slasher degli anni ’80, My Bloody Valentine e Happy Birthday To Me. La cosa più eccitante è la creatura rivelata nel terzo atto che è così matta che sei respinto dalla sua pelle e anima purificanti e ridacchia per l’audacia dell’origine del mostro. Sfida la logica e la realtà, ma l’orrore spesso si basa su una sospensione della realtà.

L’eventuale creatura non è l’unico orrore che il nostro gruppo incontra nelle Catacombe. Tra la schiacciante claustrofobia, la soffocante finta amicizia accumulata sul nostro gruppo dagli esploratori urbani e gli assordanti echi naturali, le caverne sotterranee sono un luogo inospitale. Deep Fear lo cattura tutto in ombre e luci penetranti. Tutte queste prime paure sono circostanziali rispetto alla banda di skinhead che terrorizzano il nostro gruppo prima di essere tagliati fuori da tutti gli altri e dalle parti conosciute dello spazio sotterraneo.

La paura profonda si vede meglio a freddo. Dare troppo via rovinerebbe parte del divertimento del film. Basti dire che l’atto finale è un inaspettato campness con un lato di paure. C’è un sacco di sangue versato anche per i fan più accaniti, e l’ultimo atto cruento è ugualmente disgustoso e snervante. Il rumore ultraterreno emesso dal Big Bad è come niente che io abbia mai sentito e un uso fantasioso di sproloqui storici.

Il cast si lancia coraggiosamente nei loro ruoli con i primi piani dei loro volti in preda al panico usati per guidare la tensione. Sono così credibili, infatti, rende difficile immaginare la loro decisione di continuare a esplorare mentre le cose iniziano a disfarsi. Sembrava un’avventura terribilmente concepita per un trio di persone con i postumi di una sbornia, mal preparate e semi-claustrofobiche. La maggior parte si sarebbe calmata molto prima di imbattersi in qualsiasi skinhead.

Gli effetti pratici sono fantastici e il concetto è creativo. Deep Fear non è quello che ti aspetti, che è la sua più grande forza. Buone interpretazioni e l’occhio di Beghin per aver catturato bene l’umore del film. Con un tempo di esecuzione rapido e un ritmo intelligente, il film è un orologio facile che non ti annoia mai.

Deep Fear è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest 2022 e inizierà lo streaming su Screambox il 1° novembre 2022. Trova tutta la nostra copertura sul Fantastic Fest qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

Imparentato