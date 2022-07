Fan Edit immagina Deadpool nei film di The Avengers, con risultati esilaranti

Indietro quando Piscina morta pubblicato nel 2016, sembrava volare in faccia a tutto ciò che era popolare nei film Marvel, adottando un approccio R-rated e meta-umorismo al genere dei supereroi che all’epoca era una rarità. Da allora, la Disney ha acquisito lo studio che ha reso realtà gli adattamenti cinematografici del Mercenario con la bocca, la 20th Century Fox, rendendo il terzo capitolo del franchise un’inevitabile produzione di House of Mouse.

Ma non preoccuparti, non devi aspettare anni per immaginare come potrebbe essere vedere l’assassino armato di spada ninja interagire con gli eroi più potenti della Terra, poiché un’intelligente modifica dei fan ha abilmente collocato Wade Wilson di Ryan Reynolds in diversi Vendicatori film, con risultati esilaranti. Il video è stato pubblicato sulla pagina Reddit di r/MarvelStudios dall’utente u/TortillaDelta13, che a quanto pare è il creatore originale del video.