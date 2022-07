Fan dello streaming terrorizzati dal film nominato dalla scienza il più spaventoso di sempre

tramite Vertigo Releasing

Sulla carta, nessuno avrebbe potuto prevedere quell’orrore lo-fi di Rob Savage Ospite sarebbe entrato nei libri di storia non solo come uno dei film del genere più recensiti di sempre, ma scientificamente dimostrato come il film più spaventoso mai realizzato.

Per darvi un’indicazione dell’inaspettato successo dell’acclamato sforzo, Ospite è stato girato per soli $ 35.000, si svolge interamente sugli schermi dei computer, dura solo 56 minuti e ha avuto la sfortuna di uscire nel luglio 2020 quando la prima ondata della pandemia ha raggiunto il suo apice.

Ridendo di fronte alle avversità, tuttavia, il biglietto da visita straordinariamente realizzato e decisamente terrificante di Savage ha ottenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes da 94 recensioni, con una valutazione degli utenti del 72% che segnalava che il pubblico di destinazione era altrettanto colpito. La ciliegina sulla torta è arrivata durante il secondo studio annuale di Science of Scare, quando un team lo ha stabilito Ospite era degno di sostituire quello di Scott Derrickson Sinistro come letteralmente la caratteristica più spaventosa di tutti i tempi.

È un incredibile elenco di riconoscimenti per qualcosa messo insieme in pochi centesimi, con gli abbonati iTunes che ora si sottopongono al terrore di Ospite di prima mano. Secondo FlixPatrol, la storia inquietante di sei amici che commettono un errore catastrofico quando decidono di divertirsi organizzando una seduta spiritica online è stata evocata nelle classifiche globali della piattaforma.

L’unico positivo per quelli di una disposizione nervosa è quello Ospite è finito in meno di un’ora, quindi anche i gatti spaventosi potrebbero essere in grado di arrivare alla fine e vedere di cosa si tratta.