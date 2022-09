Fan convinti “Wakanda Forever” viziato da Black Panther Funko Pop

tramite i Marvel Studios

I fanatici della Marvel sono convinti che un pezzo di merchandising possa aver inavvertitamente rovinato un elemento importante della trama Black Panther: Wakanda per sempre che fino ad ora è rimasto un mistero per la maggior parte.

Il film, che vedrà svolgersi un’epica rivalità tra i regni di Wakanda e il regno sottomarino di Talocan, si svolge dopo gli eventi del grande successo al botteghino originale vincitore dell’Oscar 2018, Pantera nera. Solo che questa volta, a causa del defunto Chadwick Boseman che si è fatto strada troppo presto nel regno ancestrale soccombendo al cancro nel 2020, anche T’Challa è tristemente uscito dal franchise.

Ma abbiamo visto nei trailer che un’altra Pantera Nera assumerà il ruolo del re caduto, che è stato tenuto segreto gelosamente in tutti i trailer promozionali. Tutto ciò potrebbe essere appena cambiato con il rilascio della statuetta ufficiale di Black Panther Funko Pop che è un pezzo di merchandising per Wakanda per sempreche è stato condiviso dall’utente Reddit u/IronMan_MarkLXXXV sul subreddit r/MarvelStudiosSpoilers.

Le figurine sono chiaramente contrassegnate Wakanda per sempre. E all’inizio, il design del personaggio di Black Panther sembra abbastanza ambiguo. Tuttavia, quando si osservano più da vicino i punti bianchi della maschera della Pantera Nera, capita di allinearsi perfettamente con un personaggio che sfoggiava un design simile in un film passato: Shuri di Letitia Wright.

“I punti bianchi sulla faccia corrispondono esattamente a ciò che Shuri aveva nel primo film”, ha detto un utente di Reddit nei commenti condividendo un collegamento a come appariva Shuri nel primo film.

Nel caso tu abbia bisogno di un promemoria di come appariva la pittura del viso di Shuri nel primo Pantera neracosì come in Vendicatori: Fine del giococ’è un’immagine qui sotto per rinfrescarti la memoria:

Come puoi vedere, la valutazione dell’utente Reddit era corretta; l’intero motivo a punti sulla fronte di Shuri è riprodotto esattamente sulla stessa area della maschera della statuetta di Black Panther.

Tutto questo sembrerebbe indicare che Shuri diventi la prossima Pantera Nera. Sebbene ci sia una precedenza per questo nei fumetti, potrebbe arrivare come una decisione di casting che alcuni potrebbero disapprovare, a causa della condivisione di un video controverso sui social media di Wright che sembrava spacciare teorie del complotto sulla pandemia di coronavirus e sui vaccini un paio di anni fa. Wright non ha mai veramente superato il contraccolpo pubblico stimolato dal post su Twitter ora cancellato, poiché il suo nome occasionalmente sarà di tendenza sulla piattaforma dei social media fino ad oggi dai fan che chiedono che sia ritenuta responsabile e/o rimossa dal Pantera nera franchising. Nel 2020, anche il co-protagonista della Marvel Don Cheadle ha definito il video condiviso da Wright “spazzatura bollente” e “pazzo e fottuto” (Cheadle ha successivamente cancellato i post pubblici su Wright e il video).

Indipendentemente da ciò, scopriremo tutti insieme per certo chi è il nuovo Black Panther quando Black Panther: Wakanda per sempre uscirà nei cinema l’11 novembre.