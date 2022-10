Exam 2009 Movie Explained – Qual era la domanda?

Screengrab del trailer ufficiale

Sono un fan dell’horror sul posto di lavoro. Penso che non ci sia niente di così spaventoso come la monotonia. Più qualcosa è banale, più le cose sono allarmanti quando escono dai binari. Ci sono un sacco di grandi film che sfruttano la minaccia intrinseca delle grandi aziende. Non tutte le grandi aziende sono malvagie, ovviamente, ma tutti i pezzi sono pronti per lo sfruttamento e l’abuso. Film come The Belko Experiment usano questa semplice idea e la espandono in una vasta cospirazione di agenzie interconnesse e motivazioni oscure. L’esame di importazione Britsih poco conosciuto del 2009 è uno di quei tipi di film.

Otto candidati sono seduti in una stanza spoglia e buia e gli viene detto che mancano un esame per vincere un lavoro. Vengono date regole molto specifiche ma semplici. Rimani in questa stanza fino al completamento del test. Non parlare con le guardie o con chiunque sia al di fuori della stanza e non distruggere il tuo test. Se passi e segui le regole, ottieni un contratto con l’azienda e le chiavi del regno. Il fallimento non è un’opzione. Dallo sguardo in preda al panico di qualcuno che viene bocciato presto, il fallimento probabilmente significa più che non ottenere il lavoro.

Uno per uno, i ricorrenti falliscono. Molti falliscono per caso e altri per manipolazione. Ogni persona nel gruppo ha un motivo per essere lì. Uno ha una persona cara che ha un disperato bisogno di medicine. Un altro è un pazzo narcisista che sta mascherando la malattia. Tuttavia, altri hanno secondi fini che diventano chiari solo alla fine. Mentre il tempo scorre e gli animi si infiammano, il gruppo si rivolta a vicenda. Tutti sospettano di tutti gli altri e le cose vanno di male in peggio. Ecco tutto ciò che devi sapere sull’esame e qual è stata l’unica domanda e risposta?

Screengrab del trailer ufficiale

Qual è la domanda in esame?

Il monologo di apertura è più di quello che sembra. Regge un esame di per sé. L’Invigilator o il procuratore per gli americani dice loro che sa che hanno sopportato difficoltà per arrivarci. Spiega inoltre che la lotta era necessaria perché se non puoi gestire il processo di assunzione, non puoi gestire il lavoro. Si pone la domanda, cosa hanno già sopportato e qual è il lavoro? I ricorrenti parlano di una pandemia che imperversa fuori dalle mura della società. Sembrano tutti disperati di lavorare per questa azienda.

A nessuno vengono dati nomi. Invece, si riferiscono l’un l’altro con attributi fisici e barbe commerciali. Non si vedono l’un l’altro come nient’altro che una competizione. Per un breve periodo collaborano, ma niente funziona. Alcuni non sono disposti a ferire nessuno o a giocare ingiustamente, mentre altri non hanno problemi a sporcarsi le mani. Uno per uno, i loro numeri diminuiscono fino a quando rimangono solo quattro e dieci minuti per rispondere alla singola domanda.

C’è solo una domanda e una risposta in esame. Il bianco ha ragione Il rasoio di Occam è la chiave per sbloccare tutto, ma stanno cercando nel posto sbagliato. All’inizio è stata posta una domanda: “Ci sono domande?” Indottrinato a cercare risposte più complesse, il gruppo rifiuta questa semplice risposta. Come il bias di conferma, il gruppo è definito dalle loro esperienze. Sono destinati a essere rinchiusi in ciò che sanno e credono di se stessi. Il bianco è un combattente ed è abituato a dover rottamare per sopravvivere; quindi, pensa che ci possa essere un solo vincitore e deve sbarazzarsi di tutti gli altri per rivendicare il lavoro. Dark si nasconde dietro il suo intelletto ma nasconde una terribile insicurezza e dolore mentale. Black vuole disinnescare la violenza ogni volta che è possibile, ma finisce per essere colpito.

Gli indizi erano ovunque se qualcuno poteva uscire dalla propria testa ed evitare la paranoia abbastanza a lungo. I sordi sembravano impazziti, ma aveva ragione sulla domanda e sulla risposta. “Vedere chiaramente è tutto” Quello che avrebbe dovuto dire per essere più chiaro sarebbe stato “sentire chiaramente è tutto”. Alla fine, Blonde vede le parole Domanda 1. guardando attraverso gli occhiali di Deaf e un pezzo di vetro rotto. Ora si rende conto che l’unica domanda era nota per tutto il tempo. Con pochi secondi rimasti, ha portato il suo giornale a Deaf, il fondatore dell’azienda, e ha risposto “no”.

Come ha fatto Blonde a vincere il lavoro?

Alla fine, l’orologio è stato accelerato e White ha pensato che il tempo fosse scaduto. In realtà erano ventidue secondi. Ha infranto una regola parlando ai poteri che erano prima della fine del test, per non parlare del fatto che non aveva la domanda e la risposta giuste. Se in qualsiasi momento l’unica domanda posta fosse stata risolta oralmente o per iscritto, avrebbero vinto il lavoro. È come un test che elenca istruzioni e domande e l’insegnante dice di leggere prima l’intero test. Dopo aver sostenuto l’intero test, la domanda finale dice se hai letto tutto, prima scrivi il tuo nome in alto e nient’altro e consegnalo.

L’unica domanda è la più ovvia, motivo per cui il gruppo la trascura. “Qualsiasi domanda?” dice il Guardiano. Il nostro gruppo era così perso nella competizione e nel loro spazio di testa intellettuale che si sono dimenticati di ascoltare attivamente le loro istruzioni. Hanno sentito ciò che pensavano fosse importante, non ciò che era necessariamente significativo. Se qualcuno avesse prestato attenzione, avrebbe potuto rispondere in qualsiasi momento con un semplice “no” o anche con una domanda, e l’esame sarebbe finito e il lavoro sarebbe stato premiato per il rispondente.

La compagnia era spietata, ma non erano assassini. Coloro che sono stati eliminati non sono stati assassinati e il colpo di pistola non ha ucciso Black. Una delle scoperte dell’azienda è un farmaco che rigenera rapidamente i tessuti. Black stava assumendo quel farmaco e, di conseguenza, lo sparo non lo ha ucciso. Dopo aver sentito questo, Blonde ha accettato il lavoro. Poiché era orientata ai dettagli e equilibrata, poteva vedere la risposta e ottenere il lavoro.

In molti modi, questo mi ha ricordato il brillante ma raccapricciante film cult canadese Cube. Le persone sono imperfette. È l’unica costante. Siamo i nostri peggiori nemici. A volte devi vedere la foresta per gli alberi.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.