“Eternals 2” potrebbe essere stato confermato da una star a sorpresa del film

Immagine tramite Marvel

Dopo un po’ deludente Eterni film, i fan dell’MCU si sono chiesti se un sequel sarebbe mai stato nelle carte. Sebbene il film avesse molti cliffhanger e una bella scena post-crediti che mostrava l’arrivo del fratello di Thanos, Starfox, non si è parlato di un sequel, fino ad ora.

Il Eterni il film è stato pubblicizzato prima della sua uscita, dimostrando che avrebbe introdotto un gruppo completamente nuovo di esseri potenziati nell’MCU. Questi nuovi personaggi hanno avuto una lunga, lunga storia con la terra e l’umanità e portano sul tavolo una miriade di nuovi poteri. Ma nonostante una premessa interessante, un cast stellare e un regista premio Oscar al timone in Chloé Zhao, il film si è un po’ perso e il cattivo è stato un po’ una delusione, per non dire altro.

Anche se il film non è stato davvero realizzato, ci sono ancora molti fan che aspettano con impazienza il ritorno dei personaggi, al punto che hanno già avuto le loro speranze sollevate e poi deluse quando un troll ha pubblicato un falso annuncio su Twitter. Quest’ultima notizia, tuttavia, proviene da un troll del tutto diverso. Patton Oswalt, che ha doppiato Pip il Troll nella scena post-crediti, si è lasciato sfuggire un Eterni 2 è nelle carte con Zhao che torna alla regia. L’attore è stato ospite del Today Show, che ha pubblicato questa clip sul suo account TikTok.