Enola Holmes 2, l’ultimo film di Henry Cavill su Netflix, ha preso d’assalto la piattaforma

Immagine: Netflix

Henry Cavill potrebbe non tornare su Netflix per un’altra serie di Lo stregonema uno dei suoi altri ruoli importanti è attualmente in streaming al suo debutto.

Enola Holmes 2 è finalmente arrivato sul servizio di streaming e il potere della doppia stella di Millie Bobby Brown e Henry Cavill lo ha portato direttamente in cima alle classifiche di Netflix. Nella sua prima settimana, Enola Holmes ha visto 64 milioni di ore di visualizzazione in tutto il mondo, superando i precedenti numeri uno.

La buona infermiera era arrivato in cima la settimana prima, ma grazie alla capacità di Netflix di lanciare nuovi film e serie quasi ogni settimana, il film biografico sull’esca per gli Oscar è stato bloccato nella seconda settimana del servizio. Il pubblico si è stancato del vero crimine ed è tornato alle avventure misteriose per famiglie.

Enola Holmes 2 vede Bobby Brown tornare nella stravagante serie per giovani adulti, mentre continua a cercare un’eredità per se stessa indipendente dal fratello maggiore Sherlock Holmes. La premessa semplice e divertente funziona perfettamente per l’ampia rete di dati demografici di Netflix e non sorprende che sia all’altezza del numero uno.

Diretto di nuovo da Harry Bradbeer che aveva già lavorato su entrambi Sacco di pulci e Il conto, prenderà il numero di spettatori come un’altra enorme vittoria, a seguito di eccellenti recensioni critiche. Attualmente seduto al 92 percento su Rotten Tomatoes, è uno dei migliori film originali Netflix per un bel po’.

L’incredibile potere del nome di Bobby Brown e Cavill sembrava aver avuto un’enorme voce in capitolo sulla sua performance, con Cavill che ha visto una rinascita grazie al suo ritorno a sorpresa nei panni di Superman in Adamo Nero. Bobby Brown, nel frattempo, è ancora una ragazza “it” dopo quattro stagioni di Cose più strane.

Enola Holmes 2 è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix.