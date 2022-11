Edward Norton condivide il thriller neo-noir che ha acceso il suo desiderio di lavorare con Rian Johnson

Foto di Charley Gallay/Getty Images per Netflix

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via si preannuncia un grande successo per Rian Johnson. Il sequel è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival a settembre e ha ottenuto recensioni entusiastiche, ottenendo un punteggio positivo del 92% su Rotten Tomatoes, con molti che hanno affermato che è migliore del già eccellente apertura.

Nonostante sia un film Netflix (con il gigante dello streaming che ha pagato l’incredibile cifra di 469 milioni di dollari per il franchise), uscirà nelle sale a fine mese e ieri il cast e la troupe si sono presentati alla premiere di Los Angeles. Variety ha intervistato la star Edward Norton sul tappeto rosso, dove ha elogiato il debutto di Johnson nel 2005 Mattone: