È morta a 97 anni Virginia Patton Moss, star di It’s a Wonderful Life

Virginia Patton Mossl’attrice che ha interpretato la moglie di Harry Bailey nel film generazionale a tema natalizio È una vita meravigliosaè morto all’età di 97 anni.

Moss è morta per cause naturali il 18 agosto, secondo il suo necrologio Moss ha agito solo per un breve periodo prima di ritirarsi dalla vocazione nel 1949 per concentrarsi su suo marito e crescere una famiglia. È apparsa in quattro film seguenti È una vita meravigliosaincluso il suo unico ruolo da protagonista in un film chiamato Aquila Nera.

Tutto sommato, è stata un’attrice per circa sette anni, ma ha comunque fatto una grande impressione. È stata sposata da 69 anni con Cruse Moss ed è sopravvissuta da due figli, sette nipoti e tre pronipoti.

Ha iniziato la sua carriera di attrice da adolescente con un contratto “con Warner Bros, Universal Studios e altri. Come giovane star del cinema, è apparsa in numerose produzioni teatrali e film. Contemporaneamente, durante i suoi 7 anni di carriera di attrice, ha progettato, prodotto e distribuito a livello nazionale la sua popolare linea di abbigliamento da donna e da bambino, sotto l’etichetta “Virginia Patton of Hollywood”.

Moss è l’ultimo membro del cast adulto sopravvissuto del film. Ha commentato il film nel 2012 quando lo ha detto Patch.com, “È davvero un film meraviglioso. Non lo vedevo da un po’. Mi vengono le lacrime agli occhi”.

Uno dei membri più giovani del cast del film, Karolyn Grimes, che interpretava sua figlia Zuzu, ha detto: “Abbiamo un altro angelo! … Ci mancherà.

Ha detto anche Moss Patch.com che non si è mai pentita della sua decisione di lasciare Hollywood.

“Non potevo vedermi farlo per la mia vita. Non è quello che volevo. Volevo esattamente quello che sono. Ann Arbor, Michigan, un marito meraviglioso, bambini meravigliosi, una buona parte della comunità. Lavoro duro per la comunità”.