Dwayne Johnson prende in giro un cameo di “Black Adam” dal volto familiare che tutti vogliono vedere

Dwayne Johnson fa il suggerimento più diretto in cui potrebbe apparire Superman Adamo Nero ad oggi. I fan della DC si sono alleati dietro al ritorno di Henry Cavill nei panni dell’Uomo d’Acciaio sul grande schermo, e ora sembra che ci siano maggiori possibilità che accada davvero.

Dwayne Johnson ha pubblicato un video su TikTok e ha parlato del nuovo film dopo averlo visto di nuovo. Ha confermato ancora una volta che Black Adam è la forza più potente e inarrestabile del pianeta – poi menziona il terzo atto e ribadisce che è la forza più potente, “Su questo pianeta”, suggerendo che qualcun altro su un altro pianeta potrebbe sfidarlo per questo titolo.

Superman viene dal pianeta Krypton, quindi tecnicamente parlando, il kryptoniano rientra in questa categoria. Non ci sono molte persone che possono effettivamente competere con Black Adam, quindi l’elenco delle opzioni è scarso. Ci vuole la forza combinata della Justice Society of America per cercare di ingaggiarlo, quindi i segnali indicano l’ovvia centrale elettrica, lo stesso Superman.

Non c’è ancora stato un seguito Uomo d’acciaiouscito nel lontano 2013. Cavil è stato presente Batman V. Supermanil taglio teatrale di Lega della Giustiziae Justice League di Zack Snyder, ma non c’è ancora stato un seguito al suo film da solista. Per fare un confronto, la Marvel ha rilasciato il suo quarto Thor film questa estate, e il primo Thor il film è uscito solo due anni prima di Man of Steel.

Se qualcuno potesse riportare indietro Superman, sarebbe Johnson. Ha spinto la gerarchia dell’Universo DC a cambiare e questo deve includere Superman, il cuore e la forza della DCU. Johnson è anche uno dei più grandi nomi di Hollywood e in realtà ha ascoltato i fan. Quando si sono arrabbiati per il filmato teatrale di Lega della Giustizia usato per il Adamo Nero trailer invece di quello di Snyder, è stato frettolosamente rimosso per placarli.

Alcuni hanno detto di non sperare troppo nel cameo di Superman, poiché potrebbe essere solo una scena post-crediti, ma qualsiasi apparizione di Superman di Cavill manderà il fandom in delirio. Si spera che questa voce si riveli vera e porti a L’uomo d’acciaio 2. La DC non è DC senza Superman al timone.

Adamo Nero arriva nelle sale il 21 ottobre.