Dwayne Johnson prende in giro altri in arrivo dall’MVP Stealth di “Black Adam”

Immagine tramite New Line Cinema/DC Films

Sebbene il campione di Kahndaq di The Rock sia la presunta star dello spettacolo, un diluvio di devoti DCEU sembra aver deciso che un altro personaggio è la parte migliore di Adamo Nero. I fan sono stati felicissimi quando l’ex James Bond Pierce Brosnan è stato annunciato per far parte del film come l’eroe preferito della Justice Society, Doctor Fate. Ora che stiamo vedendo il film, tutti sono felicissimi che sia fantastico nel ruolo come ci aspettavamo.

Dwayne Johnson non è geloso del fatto che lo stregone dall’elmo d’oro di Brosnan gli stia rubando i riflettori, poiché lo stesso Man in Black ha promesso ai fanatici del Doctor Fate che lo vedremo sicuramente di più nel franchise. The Rock ha fatto il grande reclamo su Twitter mentre rispondeva a un fan che aveva molte cose positive da dire Adamo Neroincluso il personaggio secondario che ruba la scena di Brosnan.