Dwayne Johnson nomina la Justice League, afferma che “Black Adam” sta “costruendo qualcosa di grande”

In questa fase, Dwayne Johnson sta a malapena cercando di nascondere il fatto che quelle voci di lunga data su un cameo di Henry Cavill in Adamo Nero si sono rivelati giusti sui soldi.

L’attore e produttore è stato un sostenitore vocale del canonico kryptoniano del DCEU per molto tempo, e la coppia è amica fuori dallo schermo, quindi ha perfettamente senso. Fortunatamente, sembrerebbe che il nuovo regime della Warner Bros. Discovery sia molto più che disposto a ottenere Lo stregone star di nuovo a bordo rispetto ai loro predecessori.

Abbiamo anche sentito Johnson prenderlo in giro Adamo Nero è solo l’inizio, con il debutto live-action dell’antieroe pronto a portare a una sfilza di progetti aggiuntivi che ruotano attorno al cast chiave. Facendo un ulteriore passo avanti, The Rock è stato a malapena in grado di trattenere un sorriso mentre ha nominato Justice League in un’intervista con Entertainment Tonight, prima di suggerire che “qualcosa di grande” era in arrivo.

“Quello che hai visto alla fine del film, per cui tutti stanno perdendo la testa, è un riflesso dell’ascolto dei fan. E questo è anche un riflesso della costruzione di qualcosa di grande. L’obiettivo è… vogliamo continuare a costruire l’universo DC perché ci sono così tanti posti dove andare con Black Adam, con la JSA, la Justice League, nuovi personaggi che sono nella Bibbia DC che non sono stati ancora introdotti. Dipende davvero dai fan”.

Sembra che l’aspetto di Cavill sia inchiodato, quindi, e puoi scommettere che i fan perderanno davvero la testa quando lo vedranno da soli. Che potrebbe dare Adamo Nero un bel colpo anche al botteghino, con Johnson pronto ad afferrare un intero franchise per le corna e trascinarlo in una nuova era.