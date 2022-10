Dwayne Johnson modera due personaggi Funko di “Black Adam” in un dibattito sui supereroi

Essere un supereroe è duro. Mentre la maggior parte delle persone lo vede come prendere a pugni i cattivi e fermare il crimine, qualcuno ha mai considerato le ramificazioni etiche che derivano dal lavoro? Fortunatamente, Adamo Nero stella, Dwayne Johnson è arrivato a risolvere il dibattito sul fatto che un supereroe debba o meno uccidere e distruggere così tante vite per salvare il mondo. E ad aiutare Johnson con questo dilemma etico ci sono due Funko Pop del film.

In un video pubblicato da CBR, Johnson modera il dibattito mentre le figure di Black Adam e Hawkman discutono sull’argomento, doppiate dai rispettivi attori, Johnson e Aldis Hodge. Black Adam ha affermato che la distruzione è “inevitabile” quando si salva il mondo. Nel frattempo, Hawkman ha sostenuto che anche la compassione e l’avere un codice morale sono importanti se vuoi essere un supereroe. Il video si conclude con i due che discutono della loro altezza mentre si allontanano dall’argomento.

Anche se non è chiaro chi abbia vinto quel dibattito, è sicuro affermare che il nuovo Adamo Nero il film continuerà a riflettere sull’etica del diventare un supereroe. La DC tende ad affrontare questo tipo di domande nei suoi film. In particolare in Batman vs Superman: L’alba della giustiziain cui più notiziari e commentatori si sono chiesti se Superman fosse qualcuno che voleva fare del bene o un Dio incontrollabile.

Questo dibattito morale sulla compassione e la distruzione sarà ulteriormente esplorato Adamo Neropoiché il film uscirà nelle sale il 21 ottobre 2022.