Dove sono finiti i Guardiani della Galassia in “Thor: Love and Thunder?”

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler da Thor: Amore e tuono

I trailer dell’MCU hanno la famigerata reputazione di ingannare i fan con la promessa che non hanno intenzione di portare a termine. Ma nessun tradimento ci ha colpito più duramente della presenza a malapena presente dei Guardiani della Galassia Thor: Amore e tuono quando i trailer dei film sembravano suggerire che sarebbero stati nel bel mezzo delle cose e probabilmente avrebbero aiutato Thor nella sua lotta contro Gorr. E sebbene il film non fornisca risposte ovvie sul futuro dei Guardiani nell’MCU, ci sono abbastanza briciole di pane per mettere insieme una risposta plausibile.

Il cameo della velocità di curvatura di Guardiani della Galassia è in arrivo Thor: Amore e tuono

Immagine tramite Marvel

All’inizio di Thor: Amore e tuono, Thor è visto con i Guardiani, il suo “gruppo eterogeneo disordinati disadattati”, ed è impegnato a monopolizzare i riflettori mentre vince da solo una battaglia. Veniamo presto a sapere che i Guardiani, insieme ai membri temporanei, si erano rivolti alle chiamate di soccorso provenienti da diversi pianeti in cui Gorr aveva ucciso gli Dei durante la sua follia di vendetta.

Ma presto si separano poiché, mentre valuta le innumerevoli richieste di soccorso, Thor ne nota una dalla sua vecchia amica, Lady Sif, che chiede aiuto contro Gorr. Star-Lord suggerisce che Thor dovrebbe andare a salvare Lady Sif senza i Guardiani poiché hanno troppi posti in cui è necessario il loro aiuto e l’idea migliore sarebbe quella di separarsi. Anche se ha perfettamente senso, abbiamo il vago sospetto che le capre pazze del Dio del Tuono – che urlano abbastanza forte da svegliare i morti – probabilmente fossero la ragione principale che ha alimentato il suggerimento.

Anche se il trailer ufficiale del film sembrava puntare a un’avventura in cui i Guardiani avrebbero unito le forze con il Dio del Tuono, Amore e tuono finì per essere un’esclusiva scappatella del Team Thor. Se ne sono andati pochi minuti dopo la loro apparizione e non sono tornati indietro, nemmeno per una scena post-credito di passaggio o per rispondere a una delle attuali domande urgenti del MCU: dove nell’Universo è Gamora? (o “Cos’è Gamora?”). Allora, dove sono andati?

Cosa stanno combinando i Guardiani della Galassia?

Immagine tramite Marvel Studios

È difficile immaginarlo dopo quello che abbiamo visto fare i Guardiani nel film, la squadra verrebbe semplicemente vista in qualche altra missione inaspettata la prossima volta che li vedremo. Mentre Thor: Amore e tuono sembra piuttosto disconnesso dal resto dell’MCU, anche di più Cavaliere della Luna — sarebbe sciocco credere che non ci saranno conseguenze di vasta portata dalla crociata omicida di Dio di Gorr o che tutto si concluse con la sua morte.

A meno che l’MCU non abbia intenzione di dimenticarlo Thor 4 esiste, non sarà troppo inverosimile dire che mentre Thor era impegnato a combattere Gorr, i Guardiani erano bloccati a fare i conti con il pasticcio che aveva fatto su altri pianeti uccidendo gli dei, che include il risultante vuoto di potere e il caos che ne derivò . Mentre Kang rimane il grande cattivo della Fase Quattro, possiamo aspettarci che i postumi di Gorr che massacra gli Dei si faranno sentire nei prossimi progetti Marvel, specialmente per quanto riguarda i Guardiani.

È sicuro dire che quando hanno lasciato Thor, Korg e gli urlanti capre-slash-banshees – alias Toothgrinder e Toothgnasher – si sono diretti su un altro pianeta in un disperato bisogno di aiuto rapido per eliminare alcuni fenomeni che mettono fine al mondo o forse un cattivo che ha alzato la testa dopo la morte di un Dio onnipotente.

Immagine tramite Marvel Studios

Data la linea temporale piuttosto contorta dell’MCU al momento, resta da vedere dove si adatteranno le future avventure dei Guardiani: metteranno fuori il caos indotto da Gorr contemporaneamente agli eventi di Amore e tuono o si occuperanno rigorosamente di ciò che accade dopo? Dobbiamo anche considerare la possibilità che l’MCU non abbia piani a lungo termine per Gorr e il suo massacro.

In tal caso, l’imminente Speciale vacanze su Disney Plus potrebbe vedere James Gunn concludere i fili sciolti dell’ultima eroica avventura di Thor mentre, si spera, risponderà dove si trova la Gamora alternativa e se c’è qualche speranza per Star-Lord di avere davvero una storia d’amore in futuro. Questo a sua volta consentirà alla sua squadra del cuore di affrontare la loro missione super esclusiva – che includerà affrontare il loro nuovo, super potente avversario, Adam Warlock – nell’ultimo film del regista con loro, ovvero, Guardiani della Galassia Vol. 3che servirà come conclusione della trilogia.

