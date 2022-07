Dopo un decennio, alcuni fan della Marvel non hanno ancora finito il tocco mandarino

Una delle prime grandi controversie nel Marvel Cinematic Universe è riemersa, con i fan che hanno rivalutato la svolta caotica del mandarino in Uomo di ferro 3.

In tutto il marketing che ha portato al film, sembrava che Ben Kingsley avrebbe interpretato un terrificante personaggio simile a un terrorista che una volta aveva ideato la cattura di Tony Stark nell’originale Uomo di ferro film. Invece, è stato rivelato che è semplicemente un attore eccentrico che è stato pagato dall’AIM per apparire pubblicamente come il leader dell’organizzazione Ten Rings.

La svolta non è andata particolarmente bene con i fan irriducibili dell’epoca, che avevano visto l’aspetto minaccioso del “cattivo” nel materiale promozionale e pensavano che Tony Stark avrebbe finalmente affrontato una minaccia interessante che non era solo qualcuno in un altro Iron Abito da uomo. Guy Pearce si è poi rivelato essere il mandarino nel film e non si è più saputo nulla dopo la sua morte apparente.

I fan ci stanno riflettendo di nuovo su Reddit, con Uomo di ferro 3 ormai quasi un decennio fa.