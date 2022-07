Dopo l’epico trailer di “Wakanda Forever”, i fan pensano di sapere esattamente chi sia la nuova pantera nera

tramite i Marvel Studios

Il trailer di Black Panther: Wakanda per sempre è stato rilasciato online e i fan hanno già iniziato a speculare su chi indosserà la tuta e il titolo di Black Panther.

Come previsto, il primo trailer di Black Panther: Wakanda per sempre caduto al panel della Marvel’s Hall H al Comic-Con di San Diego. Il regista del film, Ryan Coogler, è apparso insieme al cast del film per presentare il trailer, ma ha reso omaggio a Chadwick Boseman prima di lui. Chadwick Boseman, che interpretava T’Challa (alias Black Panther) nel Marvel Cinematic Universe, è morto di cancro al colon nel 2020.

Coogler aveva precedentemente annunciato che non avrebbero riformulato il ruolo di T’Challa dopo la morte di Boseman, e in effetti il ​​trailer del nuovo film ha sfumature di terrore, e sembra che, secondo un murale nel trailer, almeno parte del il film commemora T’Challa.

Il film vanta un cast ampio, che introduce più di un nuovo personaggio nell’MCU, con Dominique Thorne che interpreta Riri Williams, un genio che riesce a creare un’armatura basata sull’Iron Man di Tony Stark chiamata Ironheart, Michaela Coel nei panni di Aneka e Tenoch. Huerta come Namor, il re di Atlantide.

Nuovi personaggi a parte, il film si chiama Black Panther: Wakanda per sempre e gli ultimi secondi del trailer ci danno un’occhiata a qualcuno con la tuta di Black Panther, o almeno, una delle tute di Black Panther. Ci sono ovviamente un certo numero di personaggi in Wakanda che potrebbero teoricamente assumere il ruolo di Black Panther, inclusi Okoye, Shuri, M’Baku, Nakia, o forse anche il nuovo arrivato Aneka.

tramite i Marvel Studios

I fan e i loro occhi acuti sembrano essere stati in grado di capire chi indossa l’abito alla fine del trailer, e la maggior parte dei fan sembra essere convinta che si tratti della sorella di T’Challa, Shuri, interpretata da Letitia Wright, che si è infortunata durante le riprese . Un fan ha twittato “Shuri lo sta prendendo…”