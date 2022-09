“Dolcetto o scherzetto” classico di culto finalmente uscito nelle sale

Immagine tramite Warner Bros.

Per tutti coloro che hanno aspettato 15 anni per vedere Dolcetto o Scherzetto sul grande schermo, il tuo momento sta arrivando.

Dolcetto o Scherzetto ha presentato al mondo il ragazzo più inquietante al di qua di Chucky: Sam. Indossando un sacco di iuta e una tutina arancione, Sam appare ogni volta che qualcuno infrange una tradizione di Halloween. Da allora è diventato un’icona horror moderna e questo Halloween ci sarà sicuramente un sacco di sacchi di iuta e pigiami arancioni.

Il film ha avuto un’uscita nelle sale molto limitata nel 2007, per lo più relegata ai festival. Due anni dopo, era disponibile come direct-to-video, che di solito non fa ben sperare per i film, ma nel corso degli anni ha raggiunto lo status di cult. Con quell’aumento di popolarità, è diventato un punto fermo dei cosplayer horror ovunque, e ci sono stati action figure, fumetti e persino una sezione di Halloween Horror Nights degli Universal Studios. Negli ultimi 10 anni, secondo quanto riferito, era in lavorazione un sequel, ma quel discorso è svanito.