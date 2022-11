“Doctor Who” rilascia il casting di Bombshell Companion come un classico in buona fede ottiene un riavvio che nessuno vuole

È tutto andato nel multiverso fantascientifico questo venerdì, poiché sono arrivati ​​aggiornamenti entusiasmanti da più franchise, incluso uno che è sull’orlo di una pietra miliare monumentale e un altro che pensavamo fosse morto e sepolto. Sì, Dottor chi ha annunciato ufficialmente chi sarà il suo prossimo compagno poiché un film classico che preferiremmo fosse preservato sta ricevendo un remake. Altrove, Anya Taylor-Joy parla del “cambio di vita” Furioso prequel mentre James Gunn potrebbe aver bisogno di fare una telefonata sul prossimo eroe della DC.

Ncuti Gatwa Dottor chi companion è stato ufficialmente svelato

Immagine via BBC

Solo poche settimane dopo la rigenerazione di Jodie Whittaker in David Tennant, il successivo Dottor chi una bomba è caduta nei nostri giri sotto forma di chi interpreterà il prossimo compagno del Signore del Tempo una volta che Ncuti Gatwa avrà finalmente preso in consegna le chiavi del TARDIS da Tennant, dopo un trio di speciali che andranno in onda il prossimo anno per celebrare il 60° anniversario dello spettacolo . La fortunata persona la cui carriera sta per schizzare nella stratosfera è Millie Gibson (Via dell’Incoronazione) e il suo personaggio si chiamerà Ruby Sunday. Ora non ci resta che attendere l’uscita dei nuovi episodi… il prossimo novembre?! Esh.

Grido registi pronti a tagliare i bei ricordi riavviando un leggendario film d’azione fantascientifico

Foto tramite immagini dell’ambasciata AVCO

Quest ‘anno Grido Il “requel” è andato abbastanza bene con i fan, ma i cineasti di Radio Silence Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett potrebbero aver morso più di quanto potessero masticare con il loro nuovo progetto. I due stanno per rifare il film di John Carpenter Fuga da New York, e sembra letteralmente che nessuno su Internet sia qui per qualcun altro che interpreti Snake Plissken oltre a Kurt Russell. La coppia ha emulato con successo Wes Craven Grido, ma possono fare lo stesso con Carpenter in questo progetto? Pochi la pensano così.

Anya Taylor-Joy dice che avrà bisogno di anni per riprendersi Mad Max: Furioso

Foto tramite Warner Bros.

Charlize Theron ha creato il personaggio preferito dai fan di Imperator Furiosa nel 2015 Mad Max: Fury Road, ma sarà Anya Taylor-Joy a riportare in vita l’antieroina per il suo prossimo prequel omonimo. Anche se non lo vedremo fino al 2024, Il menu l’attrice ha ammesso che le ci vorrà così tanto tempo per superare le intense riprese del film, che si sono svolte nelle profondità del deserto. Lo intende in senso buono, però, poiché Taylor-Joy ha descritto la produzione come un’esperienza che “cambia la vita”.

Se James Gunn sta davvero cercando un Lobo, ora sa chi chiamare

Immagine tramite DC Comics

Nell’universo DC, James Gunn si è divertito a prendere in giro quali personaggi sta per portare sullo schermo sulle sue piattaforme di social media. Ciò include un antieroe tanto atteso, lo stesso Main Man, Lobo. Bene, chissà se Gunn sta seriamente cercando di scegliere l’ultimo czarniano, ma se lo è, un attore ha già lanciato il proprio nome sul ring: 12 scimmie la star Todd Stashwick ha iniziato la campagna per ottenere se stesso nel ruolo. Anche se, a dire il vero, la gente spera ancora che Jason Momoa possa svolgere il doppio dovere DC.

Teletrasportatevi qui domani, lobbisti di Lobo, per la prossima ondata delle ultime notizie di fantascienza in giro.