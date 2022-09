Disney posticipa “Haunted Mansion” e Ghosts un film “Star Wars”.

Immagine tramite Disney

La Disney ha fatto alcune mosse al suo programma, aggiungendo alcune cose e rimuovendone altre, incluso il respingimento di un film basato su Il palazzo stregato guidare e rimuovere a Guerre stellari film dal calendario insieme.

Il palazzo stregato Ride movie doveva uscire il 10 marzo del prossimo anno, ma uscirà invece l’11 agosto, secondo Il giornalista di Hollywood. Il film è interpretato, tra gli altri, da Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e Jared Leto. La trama è basata su una madre, suo figlio e (scioccante) una villa che è più di quanto sembri.

Il Guerre stellari film è stato chiamato Squadrone canaglia e sarebbe stato il primo Guerre stellari film dal 2019 L’ascesa di Skywalker. Il film è stato rivelato nel 2020 in una giornata per gli investitori e la regista Patty Jenkins ha detto all’epoca di voler realizzare “il più grande film di pilota di caccia mai realizzato”.

Tuttavia, nel 2021, Jenkins ha rivelato che la Disney stava “mettendo il film in secondo piano” e dopotutto non sarebbe entrato in produzione. Ora non è chiaro se il progetto stia andando avanti. Due Guerre stellari i film sono attualmente nel calendario Disney, per il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027. Inoltre non è chiaro se si tratti di segnaposto, ma ce ne sono alcuni diversi Guerre stellari film in lavorazione, incluso uno di Taika Waititi.

La Disney ha avuto molto più successo ultimamente con Guerre stellari spin-off su Disney Plus. Il Mandaloriano è stato un successo travolgente per la rete e spettacoli come Obi-Wan Kenobi e gli imminenti Ahsoka e Andor arricchiscono tutti i retroscena dell’universo centrale.

Andor debutterà il 21 settembre.