‘Disenchanted’ non è il sequel che volevamo, ma c’è

La Disney non ha paura di chiedere “cosa succede dopo per sempre felici e contenti?”. Lo studio lo fa da più di due decenni con altre fiabe come Cenerentola, La Sirenettae Congelato, solo per citarne alcuni. Quindi, quando la Disney ha annunciato che sarebbe uscito Disincantatosequel del film del 2007 Incantato, alcuni fan si sono chiesti se fosse necessario, soprattutto da quando l’apertura è stata rilasciata 15 anni fa. Ma alla fine, è qui ed è disponibile per lo streaming su Disney Plus.

Disincantato è un film Disney sulla vita dopo il lieto fine e su come non sia come ci aspettavamo. Inizia con Pip the Chipmunk che fa un riepilogo Incantato ai suoi due figli. Hanno chiesto di più, quindi ha raccontato loro la storia di Disincantatoun racconto sulla vita dopo gli eventi dell’originale.

tramite Disney

Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) hanno avuto una figlia di nome Sofia. Col passare del tempo, la vita a New York si è complicata e la sua relazione con Morgan (ora interpretata da Gabriella Baldacchino) si è allontanata. La soluzione? Trasferirsi a Monroeville, un sobborgo dove potrebbero iniziare una nuova vita. Sfortunatamente, il trasferimento in una nuova città non è andato liscio come previsto, il che ha portato Giselle a desiderare una vita da favola. Il desiderio si avvera, ma a caro prezzo.

Disincantato ha alcuni difetti. Cosa ha fatto Incantato attraente da guardare erano due cose: lo sviluppo del suo personaggio e il modo in cui confrontava la realtà con la fantasia. Disincantato non riesce a utilizzare ciò che ha reso grande il suo predecessore, ecco perché ha fallito come sequel.

Immagine tramite Disney

Prima di tutto, Disincantato fa un buon lavoro combinando ogni singola fiaba conosciuta, incluso Congelatoe trasformandolo in una storia coerente, prendendo ogni stereotipo per cui questi racconti erano conosciuti e usandolo per raccontare una grande storia su un desiderio andato storto. Disincantato segue anche l’attuale tendenza delle Principesse Disney di allontanarsi dal “bacio del vero amore” per concentrarsi sui legami che abbiamo con la nostra famiglia.

Un’altra cosa degna di nota è che chi ha capito che Giselle era una matrigna e ha fatto due più due merita un aumento. Raramente vediamo il protagonista principale diventare l’antagonista, ma significa che il film non parlava più di Giselle. Riguarda invece Morgan e come lei sia la chiave per salvare tutti.

Tuttavia, Disincantato non riesce a confrontare la realtà con la fantasia. In incantato, ci viene insegnato che il mondo reale è complicato e che la vita non è una favola. Ha usato il tropo del pesce fuor d’acqua e ha creato qualcosa che valeva la pena guardare e in cui essere coinvolti emotivamente. Disincantato ha l’opportunità di condividere come il mondo fantastico non sia così sorprendente come sembra. Ma a causa del fatto che tutti sono caduti sotto un incantesimo, nessuno di loro ha “sperimentato” le complicazioni della vita da favola perché la stanno semplicemente vivendo come se niente fosse, e alla fine se ne dimenticano.

Immagine tramite Disney

La cosa più vicina a questo era Robert, anche se ricorda a malapena qualcosa. Nel film, Robert ha cercato di essere un eroe. Il suo primo tentativo è stato un flop, ma è riuscito a rimediare e ad usare le sue nuove abilità durante il climax finale. Poi scopre che forse essere il salvatore della città non fa per lui e decide di appendere la spada al chiodo. Questo è il tipo di storia che avremmo dovuto ottenere. Che non è facile essere un personaggio da favola. Che c’è lavoro e fatica e non tutti possono farlo rispetto ai libri. Questa è stata un’occasione persa che fa sembrare il film insipido.

Nell’originale, quasi tutti avevano una sorta di sviluppo narrativo, inclusi i personaggi secondari. Hanno imparato qualcosa su se stessi e sulle persone che conoscono e a cui tengono. Questo era qualcosa che mancava nel sequel, perché nessuno tranne Morgan ha imparato nulla.

Immagine tramite Disney

Per quanto riguarda le canzoni, vanno bene. Erano orecchiabili, ma sembrava che tutto lo sforzo fosse stato messo nella performance di Menzel di “Love Power”, e tutti avevano ricevuto il trattamento generico della performance Disney. “Love Power” è stato spettacolare e il passaggio dall’animazione al live-action è stato sorprendente, ma è triste vedere che tutte le altre canzoni non riescono a raggiungere lo stesso livello. È come ascoltare il Congelato colonna sonora. C’erano buone canzoni lì dentro, ma quella di cui la gente parlerà di più è “Let It Go”.

Disincantato aveva potenziale, ma non raggiunge i punti che ha fatto Incantato grande. Piuttosto che avere una storia avvincente in cui apprendiamo quanto sia complicato anche il fantasy, otteniamo un film che al massimo è divertente, ma è stato il meno sostanziale. Non c’era gravità emotiva, con attenzione solo all’azione, alla commedia e alla costruzione. Non era il sequel che volevamo, ma c’è. Alla fine, è solo uno di quei film che potresti guardare se fai la babysitter.