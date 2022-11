Dionne Warwick vs. Chucky è la battaglia su Twitter di cui non sapevamo di aver bisogno

In precedenza abbiamo riferito che non era del tutto impossibile che avremmo visto Chuck vai in punta di piedi con alcuni dei cattivi horror più iconici della storia in futuro. Tali candidati per la resa dei conti includevano artisti del calibro di Dracula, l’Uomo Lupo e la battaglia a lungo presa in giro con Freddy Krueger.

Ma Chucky vorrà smorzare un po’ il macho, perché la stella di porcellana del Gioco da ragazzi il franchise potrebbe non essere pronto per la battaglia come alcuni di noi potrebbero aver pensato.

Ad essere onesti, non è un compito facile confrontarsi con Dionne Warwick, la stessa regina di Twitter, sullo stesso campo di battaglia, ma dopo il rapporto demoralizzante che ha preso sul mento, pensiamo che Chucky potrebbe voler riconsiderare qualsiasi sfida che lancia a artisti del calibro di Dracula o Freddy.