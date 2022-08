Dimentica “The Sandman”, i fan celebrano Costantino di Keanu Reeves

tramite Warner Bros.

Dato che è stato oggetto di molte speculazioni sul suo coinvolgimento negli universi condivisi sia della Marvel che della DC, punge ancora per i fan che Keanu Reeves Costantino non ha ottenuto i sequel che meritava.

Certo, nei 17 anni trascorsi da quando l’icona dell’azione ha interpretato il famoso investigatore dell’occulto sono emerse voci su una seconda puntata, con lo stesso Reeves che ha ammesso che gli piacerebbe interpretare di nuovo il ruolo, ma la Warner Bros. ha stranamente deciso di non farlo prova a riportare indietro l’attore per un’altra avventura sotto il trench.

Sembra strano quando la prospettiva di vedere un amato A-lister come Reeves intitolare un oscuro e squallido adattamento di un fumetto suona come una licenza per stampare denaro, specialmente quando Francis Lawrence Costantino è stato tutt’altro che un fallimento dopo aver guadagnato $ 230 milioni con un budget che si dice si aggirasse intorno ai $ 100 milioni, mentre da allora è rimasto uno dei preferiti di culto.

Con questo in mente, tutti i discorsi di Neil Gaiman L’uomo di sabbia ha incoraggiato i sostenitori del fumatore accanito di Keanu a radunarsi attorno al suo unico sforzo, con molti che ancora si stanno grattando la testa sul motivo per cui non è diventato un franchise.