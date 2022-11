Deon Cole: recensione del ragazzo di Charleen

Riepilogo

Deon Cole: Il ragazzo di Charleen mette in evidenza tutti i motivi per cui amo la cabaret. Un buon momento senza sosta e volgare.

Esaminiamo lo speciale comico di Netflix Deon Cole: Charleen’s Boy, che è stato rilasciato su Netflix nel novembre 2022.

Deon Cole fa cabaret da oltre quindici anni. Potresti anche riconoscerlo dal suo ruolo ricorrente in poi Nerastro e Grown-ish e recitare in film come Più cadono e Barbiere. È tornato con un altro speciale in piedi intitolato Deon Cole: Il ragazzo di Charleen. Vale la pena dare un’occhiata? Immergiamoci.

Lo speciale si apre con alcune riprese telefoniche di Deon Cole che conversa con quella che presumo sia sua madre, Charleen. Sta parlando del suo ultimo speciale e di ciò che ha coperto durante quello. Mentre sta parlando, passiamo a Cole che si dirige verso il palco tra gli applausi di benvenuto della folla. Ero un grande fan del cambio di ritmo che si apre con quella conversazione cruda con sua madre, una valutazione di dieci su dieci.

Una cosa che distingue Cole come comico è la sua recitazione. Ha questo tono serio nella sua voce quando pronuncia le battute che conosci mentre racconta una barzelletta, che è anche SERIO. Quindi, per esempio, ha fatto un po’ per sprecare il suo tempo, il che era così divertente, ma da come lo ha detto, sapevi che se qualcuno avesse sprecato il suo tempo, glielo avrebbe lasciato davvero.

Alcuni dei tuoi giocattoli sessuali sono più vecchi dei tuoi figli.

Tuttavia, per quanto possa essere serio Cole, fa alcune espressioni facciali e corporee che sono divertentissime. Sembra che ti coinvolga con le sue battute schiette e poi ti faccia esplodere le cose extra che ti fanno girare. Dai giocattoli sessuali (sai che hai cercato su Google il cane di Tracy) al sesso mentre invecchi fino al non voler coccolare, le battute di Cole sono volgari ma riconoscibili. Adoro quando i comici scompongono la vita di tutti i giorni in modo comico, incluso prendere in giro le persone. Quando uno scherzo arriva, hai quelle persone che pensano a se stesse, “non sono io”, Cole ricorda rapidamente a tutti, “sei tu”.

“Signore, per favore uccidi il mio supervisore.”

Anche se abbiamo tutti i nuovi comici freschi che tutti amiamo, a volte è altrettanto divertente vedere i veterani del gioco come Cole fare delle buone battute vecchio stile. Cole fa quello che sa fare meglio, sale sul palco, racconta le sue battute senza fare dichiarazioni politiche o segnali di virtù e colpisce un fuoricampo dopo l’altro. È il tipo di speciale che avrebbe funzionato 50 anni fa, e oggi è un promemoria del motivo per cui mi sono innamorato della cabaret.

Complessivamente, Deon Cole: Il ragazzo di Charleen è il tipo di speciale che proponi senza domande e ti godi l’ora che ti aspetta. Ammetto che le battute atterreranno a tutte le età, ma questa è per la folla di oltre 30 anni che ha vissuto alcune cose nella vita. È volgare, divertente e pazzo ma decisamente riconoscibile. Questo è solo un buon momento.

Cosa ne pensi dello speciale comico di Netflix Deon Cole: Charleen’s Boy? Commenta qui sotto.

