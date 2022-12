Delivery by Christmas recensione – La commedia romantica polacca non riesce a trasmettere lo spirito natalizio

Caricamento dati JustWatch…

Con una trama goffa e un tema e un messaggio natalizi di base, questo film è facilmente uno da perdere in questa stagione festiva.

Esaminiamo il film Netflix Delivery by Christmas (2022), che non contiene spoiler.

È il periodo più meraviglioso dell’anno in cui anche i film recitati male, scritti semplicemente e scadenti riempiono i nostri cuori di calore e gioia. Consegna entro Natale è una commedia romantica polacca ambientata per farti entrare nello spirito natalizio con i suoi personaggi stravaganti e i suoi cliché natalizi. Tuttavia, alla fine, sono rimasto più cupo che nello spirito natalizio poiché il film manca di segni comici e non spinge abbastanza il romanticismo.

Diretto da Aleksandra Kulakowska e Maciej Prykowskiil film ha un grande cast e stelle Tomasz Schuchardt, Lukasz Simlat, Miroslaw Baka, Dorota Kolak, Piotr Pacek, Zdzislaw Wardejn, Maria Maj, Monika Frajczyk, Marek Kalita, Justyna Karlowska, Barbara Kurzaj, Malgorzata Hajewska, Franciszek Krupowicz, Zuzanna Pulawska, Lukasz Gawronskie Radoslaw Rozniecki. Tutti loro meritano credito poiché la recitazione è abbastanza decente, c’è una buona chimica tra i personaggi e raccontano la storia con un approccio onesto.

La storia circonda Maria, una fattorina, che cerca di completare tutte le consegne prima di Natale per poterlo trascorrere con suo figlio Maks. Tuttavia, un collega dispettoso sabota le sue consegne, mescolandole tutte e causando il caos. Deve correre per restituire i regali ai destinatari previsti. Lungo la strada incontra Krzysztof, un uomo d’affari che vuole fare la proposta ma ha bisogno di ottenere l’anello di fidanzamento dal nonno e incarica Maria di farlo, questo ora si confonde nella follia e finisce per unirsi a lei nel suo viaggio. Nella loro avventura, litigano, fanno pace e diventano amici, e puoi vedere una storia d’amore che si sviluppa, ma è giocata dolcemente.

Il film ha un ritmo un po’ lento, poiché gran parte del film è girato all’interno di un’auto, quindi non accade nulla di drammatico per creare suspense o intralciarli gravemente. Vediamo piccole mini sottotrame in tutte le persone che sono state colpite dai dubbi e hanno ricevuto i regali sbagliati, ma queste non sono così divertenti come penso che fossero intese o avrebbero potuto essere, e possono essere un po’ troppo serie per un film di Natale. La trama ha anche due o tre flashback, che non hanno funzionato per me. Ha reso il film goffo ed è stato un po ‘confuso.

Cosa rende un Film di Natale è il messaggio che invia. Dovrebbe avere un messaggio chiaro e conciso per il suo pubblico. Questo film ha mancato un po ‘quel segno, come il finendo era semplice e chiaro. Penso che il messaggio principale riguardi i nuovi inizi e che le incomprensioni possano portare a cose migliori.

Sebbene questo film segua una trama leggermente prevedibile e includa molti classici tropi natalizi, come la redenzione, la famiglia, la speranza e l’allegria natalizia, ha comunque un fascino che lo rende un bell’orologio. Potrebbe essere un semplice film natalizio da guardare.

