Deadpool prende in giro Ryan Reynolds che entra in forma da supereroe

Tutto questo viene sulla scia di entrambi Piscina morta film che stanno arrivando allo streaming su Disney Plus, che, insieme a Logansono i primi film classificati R a raggiungere la rete di streaming di Mouse House.

E proprio in questo modo, Reynolds, che rimbalza perfettamente avanti e indietro tra l’essere un maestro della promozione, se stesso e il suo alter ego Deadpool, ha anche twittato sui film che hanno colpito Disney Plus come i primi film R-rated lì.

Dovremmo annunciare che Logan e Deadpool saranno presto i primi film R-rated su Disney+. Ma sappiamo tutti che alcuni film Disney dovrebbero già essere classificati R per traumi irreversibili. pic.twitter.com/FoIbiwKhiG — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 21 luglio 2022

Per coloro là fuori che potrebbero in qualche modo non avere familiarità con Shake Weight, e le sue gloriose campagne commerciali e infomercial, che portano a battute in tutto il mondo (incluso un isterico Parco Sud episodio), guarda questo video qui sotto e cerca di non ridere e fare battute.

Al momento non ci sono date di rilascio o finestre per Deadpool 3e considerando che la produzione è appena iniziata, probabilmente non ne saremo al corrente per un po’.