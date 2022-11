Immagine tramite DC Comics

È il regista e il nuovo co-capo honcho di tutte le cose DC James Gunn già giocando la sua mano di Deadman? Il Squadra suicida Il tweet di Halloween del regista presenta uno dei supereroi più spaventosi della DC, Deadman. Ma il post annuncia un imminente progetto Deadman degli studi Gunn e/o DC? O è solo condimento stagionale?

Anche se Deadman non ha esattamente il riconoscimento del nome di alcuni membri della A-List della Justice League, il personaggio è stato uno dei preferiti dai lettori da quando è stato co-creato dallo scrittore e artista Arnold Drake e Carmine Infantino in 1967, soprattutto dopo che il compianto artista superstar Neal Adams ha assunto i compiti artistici del personaggio poco dopo. Deadman è l’alter ego spirituale del defunto acrobata del circo Boston Brand, un uomo assassinato prima del tempo che deve cercare il proprio assassino prima che gli sia permesso di riposare. Sebbene nessuno possa vedere Brand (nemmeno Batman e Superman!) a meno che, con mezzi mistici, non abbia il potere di possedere i corpi degli altri e controllare le loro azioni.

Deadman è apparso più volte in diversi progetti DC Animated, tra cui Justice League illimitato, Batman: Il coraggioso e il coraggioso, Justice League Oscuroe persino Teen Titans Vai! ma nonostante i molteplici tentativi di un progetto televisivo live-action e persino i parla di un film, il personaggio è stato confinato in un’esistenza di sola animazione. Ma questo non impedisce ai suoi fan di riconoscere già il post di Gunn come un ammiccante cenno alla possibilità di un posto futuro nel nuovo universo DC che Gunn sta attualmente guidando con il co-CEO Peter Safran.