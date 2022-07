David A. Arnold: Non è per la recensione debole

Riepilogo

Una buona commedia speciale che non dura troppo a lungo mentre fa le valigie più di quanto ti aspetteresti. Unendo lo stand-up con un documentario più personale sul dietro le quinte, David A. Arnold: Non è per i deboli lascia il segno su Netflix.

Lo speciale comico Netflix David A. Arnold: It Ain’t for the Weak è stato rilasciato su Netflix il 19 luglio 2022.

L’ultimo speciale comico di Netflix è interpretato da David A. Arnold. Se non hai sentito parlare di lui, David A. Arnold è un cabarettista, scrittore di sitcom, produttore e attore americano. Alcuni dei suoi più grandi successi includono essere uno scrittore e produttore per Fuller House, creando Quella ragazza giaceva, oltre ad apparire in una serie di spettacoli di successo come Entourage, incontra i Browns, e tanti altri!

Innanzitutto, questo non è il primo spettacolo di David A. Arnold su Netflix. Prima di questo speciale, ha rilasciato David A. Arnold: Ballerina grassa nel 2020. E se hai visto quello speciale, è probabile che saprai cosa aspettarti David A. Arnold: Non è per i deboli. (PS, tieni d’occhio alcune clip da Ballerina Grassa spuntando in questo speciale).

Dopo un discorso di apertura un po’ banale e ingannevole, Arnold salta sul palco, ed è allora che questo speciale comico inizia a brillare. Tuttavia, una volta che la palla inizia a rotolare, lo speciale migliora dai primi 30 secondi. Immediatamente, Arnold inizia con battute basate sulla recente pandemia e su come dovevamo rimanere in casa solo per due settimane (e sappiamo tutti come è finita), mentre altri temi nello speciale includono relazioni, matrimoni, litigi, vita familiare, e altro ancora.

La durata dello spettacolo completo è di circa 1 ora e 17 minuti. Tuttavia, non tutto questo è puro stand-up. Questo perché dopo un’ora in cui Arnold si esibisce in piedi, lo speciale regala un documentario dietro le quinte che presenta sua madre, suo padre, sua moglie e le sue figlie. È una caratteristica interessante che non solo consente al pubblico di avere un po’ di visione della sua vita familiare, ma dà vita alle sue battute passate. Potrebbe non piacere a tutti, ma sono sicuro che i fan di David A. Arnold apprezzeranno.

Tutto sommato, David A. Arnold: Non è per i deboli è uno speciale decente con la giusta quantità di battute. Inoltre, il documentario aggiunto alla fine dello speciale è un bel tocco. E anche se questo potrebbe essere solo il secondo speciale di David A. Arnold su Netflix, sono sicuro che ci sarà molto altro in arrivo.

Cosa ne pensi dello speciale comico Netflix David A. Arnold: It Ain’t for the Weak? Commenta qui sotto!

Puoi guardare questo stand-up con un abbonamento a Netflix.

Imparentato